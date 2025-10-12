AirPods 5 i Pro 4 w drodze. Kiedy nowe słuchawki Apple?

AirPods 5 i Pro 4 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, nad którymi prace już trwają. Kiedy je zobaczymy i co nowego wprowadzą? Wiemy, że firma przygotowuje z myślą o AirPods Pro 4 oraz 5. generacji podstawowych słuchawek nowy czip H3. Zapewni on lepszą jakość dźwięku i mniejsze opóźnienia. Które pojawią się szybciej?

AirPods 5 i Pro 4 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, których nie zobaczymy na dniach. Wszak za nami premiera modelu Pro 3, który trafił do oferty we wrześniu. Na kolejne generacje jeszcze trochę poczekamy. Co nie zmienia faktu, że firma już rozpoczęła pewne prace.

Słuchawki Apple AirPods 5 i Pro 4 dostaną czip H3

Nowe informacje uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu firmy. Apple pracuje już nad czipem H3, który trafi do nowych słuchawek bezprzewodowych. W modelu Pro 3 wykorzystano dotychczasowy układ H2. Co nowego wprowadzi ten nowszy? Źródło twierdzi, że zapewni „krótszy czas opóźnienia i lepszą jakość dźwięku”.

Ponadto dowiadujemy się, że Apple rozpoczęło już prace nad AirPods 5 i stąd można się domyślać, że ich premiera odbędzie się szybciej. Możliwe, że już we wrześniu 2026 r. wraz ze smartfonami iPhone 18. Nie jest to jednak na razie nic pewnego. Na wersję Pro 4 pewnie poczekamy dłużej.

Przeczytaj także: Te triki z iPhone’a warto znać

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło