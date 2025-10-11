tablety.pl

MacBook Pro M5 blisko. Nowe laptopy Apple M5 Pro i Max później
MacBook Pro M5 blisko. Nowe laptopy Apple z M5 Pro i Max później

MacBook Pro M5 to notebook Apple, którego premiera ma odbyć się jeszcze w 2025 r. Jesienią zobaczymy tylko jeden komputer. W przygotowaniu są także nowe laptopy MacBook Pro z czipami M5 Pro i Max. Na te maszyny poczekamy trochę dłużej. Ich debiut ma odbyć się w przyszłym roku. Zobaczmy, czego można się spodziewać.

MacBook Pro M5 będzie dostępny w różnych konfiguracjach sprzętowych. Nowe laptopy w droższych edycjach dostaną czipy Apple M5 Pro i Max. Wygląda jednak na to, że tym razem premiera wszystkich komputerów nie odbędzie się w tym samym czasie, co w przeszłości już miało miejsce. Nowe informacje związane z planami producenta ujawnia serwis źródłowy.

Laptop Apple MacBook Pro M5 z premierą w 2025 roku

Zacznijmy od podstawowej wersji komputera. MacBook Pro M5 w bazowej konfiguracji sprzętowej otrzyma ten sam czip, który ma znaleźć się w nadchodzących tabletach iPad Pro. Premiera tego komputera jest blisko i znajduje się on w zaawansowanej fazie testów. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to maszyna zadebiutuje jeszcze w 2025 r.

Podstawowy MacBook Pro M5 ukrywa się pod nazwą kodową J704 (poprzednik z układem M4 to J604) i Apple testuje go wraz z niewydaną wersją systemu macOS Tahoe 26.0.2. Nowy laptop został niedawno dostrzeżony na stronie FCC, co również przybliża go do rynkowego debiutu.

Komputer może zadebiutować nawet jeszcze w tym miesiącu. To oznacza, że mógłby trafić do sprzedaży w drugiej połowie października. Jednak na nowe laptopy z czipami Pro i Max trzeba będzie poczekać dłużej. Podobnie jest z modelem Air.

Nowe laptopy MacBook Pro M5 Pro i Max wcześnie w 2026 roku

Niedługo po podstawowej wersji komputera MacBook Pro M5 ma zadebiutować nowy model Air z tym samym układem. Notebook ma być dostarczany z macOS 26.2, co oznacza, że jego premiera powinna odbyć się wcześnie w 2026 r. Pewnie jeszcze w styczniu.

Jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r. w ofercie mają pojawić się nowe laptopy MacBook Pro M5 z czipami Pro oraz Max. Te komputery będą dostarczane z macOS 26.3, czyli aktualizacją, która powinna zostać udostępniona w styczniu lub lutym. Nazwy kodowe to J714 oraz J716. Możliwe, że zobaczymy tu opcjonalne autorskie modemy 5G, o czym plotkowano już wcześniej.

W drodze jest jeszcze jeden nowy komputer, który ukrywa się pod nazwą J700. Możliwe, że jest to tani MacBook z procesorem z iPhone’ów, nad którym pracuje Apple. To jednak na razie nie zostało potwierdzone, choć warto dodać, że takie urządzenie znajduje się w kodzie macOS 26.3.

Taka podzielona na etapy premiera to nic nowego. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku laptopów z czipami M1 oraz M2, których warianty Pro i Max debiutowały w późniejszym czasie. Jednak wraz z procesorami M3 oraz M4 było inaczej.

iOS 26 – najlepsze ukryte triki i sztuczki na iPhone. Które warto znać?

