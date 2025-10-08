iPad Mini 8 z Apple A19 Pro. Jakie nowości i zmiany wprowadzi tablet?

iPad Mini 8 to nowy tablet Apple, który jest w drodze. Kiedy odbędzie się premiera? Jakie nowości oraz zmiany wprowadzi to urządzenie względem poprzednika? Tablet iPad Mini 8 ma dostać bardzo mocny procesor Apple A19 Pro i inne udoskonalenia. Wśród nich jest wyświetlacz wykonany w technologii OLED-owej.

iPad Mini 8 to nowy tablet Apple, który powinien zadebiutować w 2026 r. Co już o nim wiemy? Jakie zmiany oraz nowości szykuje producent? Zobaczmy, czego można się spodziewać wraz z tym urządzeniem z iPadOS.

Procesor Apple A19 Pro ze smartfona iPhone Air

iPad Mini 8 otrzyma nowy procesor i wygląda, że będzie to procesor Apple A19 Pro. Czip zadebiutował wraz ze smartfonami iPhone 17 Pro oraz Air. Wiemy jednak, że występuje w dwóch wersjach.

Spodziewajmy się, że nowy tablet otrzyma układ Apple A19 Pro w wersji, która jest w iPhonie Air, czyli z 6-rdzeniowym CPU, ale zredukowanym do 5 rdzeni GPU. SoC będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Natomiast w przypadku miejsca na dane spodziewajmy się opcji 256 lub 512 GB. Z wersji 128 GB producent powinien zrezygnować i nie można wykluczyć, że w ofercie pojawi się wariant 1 TB.

Tablet iPad Mini 8 z ekranem OLED-owym

Apple zdecydowało się na ekrany OLED-owe już w droższych modelach Pro i spodziewajmy się, że ta technologia zagości również w tablecie iPad Mini 8, co sugerują różne raporty oparte na doniesieniach branżowych.

Przekątna wyświetlacza ma zostać nieznacznie zwiększona – z obecnych 8,3 do 8,7 cala. Ekran powinien mieć nieco węższe ramki. Na razie jednak nie wiadomo, czy zaoferuje wsparcie dla ProMotion, co pozwala na odświeżanie obrazu z częstotliwością do 120 Hz, ale funkcję dodano w tym roku w tańszych iPhone’ach, a więc jest to bardzo prawdopodobne. Oczywiście nie zabraknie wsparcia dla ołówka elektronicznego Apple Pencil.

Nowy tablet Apple z modemem 5G C1X i czipem N1

Wśród nowości zapewne nie zabraknie także autorskiego modemu 5G C1X w wersjach Cellular oraz czipa N1 do obsługi Wi-Fi i Bluetooth. Apple wprowadziło je z nowymi iPhone’ami i można się spodziewać się, że te rozwiązania trafią także do tabletów z logo nadgryzionego jabłka.

Wprowadzenie modemu C1X i czipa N1 do iPada Mini 8 pozwoli na lepszą integrację z pozostałymi podzespołami. W tym przede wszystkim wspomnianym procesorem Apple A19 Pro i powinno przełożyć się na mniejsze zapotrzebowanie na energię.

Ceny tabletu iPad Mini 8 i kiedy premiera

Spodziewamy się, że mimo licznych ulepszeń, ceny tabletu iPad Mini 8 nie zostaną zwiększone względem 7. generacji urządzenia i pozostaną na dotychczasowym poziomie. W Stanach Zjednoczonych powinny zaczynać się od 499 dolarów. W Polsce będzie to pewnie od około 2,5 tys. złotych.

Premiera tabletu powinna odbyć się w 2026 r., ale bardziej przybliżony termin nie jest na razie znany. Może to nastąpić zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie przyszłego roku.

