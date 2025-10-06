iPad Pro M5. Jedna z nowości tabletu Apple pod znakiem zapytania

iPad Pro M5 to nowy tablet Apple, który być może nie będzie rewolucyjny, ale wprowadzi pewne nowości. Jedna z nich jest jednak niepewna i znajduje się pod znakiem zapytania. Głos w tej sprawie zabrało sprawdzone w przeszłości źródło. Na pocieszenie jest to, że tablety iPad Pro M5 dostaną więcej pamięci RAM.

iPad Pro M5 to nowy tablet Apple, którego premiera powinna odbyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Niedawno do sieci przedostały się filmy, na których mogliśmy zobaczyć urządzenie z bliska. Na wideo nie pojawia się jedna z nowości, o której mówi się w przeciekach. Co to jest i jakie ostatecznie plany związane z tą funkcją ma producent? Głos w tej sprawie zabrał Mark Gurman, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone informacje z obozu marki z Cupertino.

Podwójna kamera z przodu wśród nowości z tabletu iPad Pro M5

iPad Pro M5, który ostatnio pozował na filmach udostępnionych na rosyjskich kanałach, został przetestowany, ale na wideo czegoś brakuje. To podwójna kamera z przodu, która miała być jedną z najważniejszych nowości tegorocznych tabletów.

Na filmach widać jednak tylko jeden obiektyw oraz czujnik jasności. Druga kamera jest niewidoczna. Co to oznacza? Gurman przekazał w tej sprawie następujące słowa.

Mogę z całą pewnością stwierdzić, że iPad Pro M5 u Apple ma drugi obiektyw. Apple testowało już funkcje na zaawansowanym etapie, zanim je usunęło (na przykład niektóre pojemności pamięci masowej lub funkcje takie jak drugie złącze dokujące w oryginalnym iPadzie), ale byłoby to dziwne, gdyby zostało wycofane w ostatniej chwili – napisał Mark Gurman.

Możliwe więc, że tablety ujawnione niedawno na filmach były jednymi z prototypów, a nie ostatecznymi wersjami urządzenia. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się w niedługim czasie. Premiera jest nieodległa.

Tablety Apple iPad Pro M5 mają więcej pamięci RAM

Wiemy również, że Apple w tabletach iPad Pro M5 zwiększyło rozmiar pamięci RAM. Dotyczy to podstawowych konfiguracji sprzętowych mających 256 lub 512 GB miejsca na dane. Umieszczono w nich 12 GB RAM-u. W przypadku poprzednich modeli z czipami M4 było to 8 GB.

Oczywiście w przypadku droższych konfiguracji sprzętowych z 1 lub 2 TB miejsca na dane spodziewamy się 16 GB RAM-u, jak to było dotychczas. Pod tym względem nie powinno być zmian.

Kiedy zobaczymy nowe tablety Apple? Dokładna data premiery nie jest znana, ale można założyć, że iPad Pro M5 zostanie zapowiedziany najwcześniej pod koniec października 2025 r. To nie koniec nowości z logo nadgryzionego jabłka i jesienią ma być ich więcej. Wśród nich są nowe Apple TV 4K, głośnik HomePod Mini 2 czy lokalizator AirTag 2. Mówi się także o odświeżonej wersji gogli Vision Pro, które również mają otrzymać najnowszy czip firmy.

źródło: Macrumors