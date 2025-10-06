tablety.pl

iOS 26.1 beta 2 dla iPhone'ów już jest. Kiedy sfinalizowana aktualizacja?
iOS 26.1 beta 2 dla iPhone’ów już jest. Kiedy sfinalizowana aktualizacja?

iOS 26.1 beta 2 to najnowsza aktualizacja poglądowej wersji nowego systemu dla iPhone’ów. Apple kontynuuje prace nad oprogramowaniem. Kiedy pojawi się sfinalizowane uaktualnienie? Nastąpi to zapewne jeszcze w tym miesiącu i iOS 26.1 beta 2 przybliża producenta do celu. Ten sam build dostaną wkrótce publiczni testerzy.

Dawid Długosz

iOS 26.1 beta 2 to kolejne wydanie nowego systemu dla iPhone’ów. Aktualizacja trafia w ręce deweloperów po kilkunastu dniach od pierwszej wersji, gdzie znaleziono trochę nowości. W zeszłym miesiącu uruchomiono publiczny program pilotażowy. Wiele osób zastanawia się jednak nad jedną kwestią. Kiedy pojawi się sfinalizowana aktualizacja dla wszystkich użytkowników?

iOS 26.1 beta 2 przybliża Apple do wydania sfinalizowanej aktualizacji

Udostępnione dziś wydanie przybliża Apple do celu, którym jest ukończenie prac nad nowym systemem operacyjnym dla iPhone’ów. iOS 26.1 beta 2 trafia w ręce deweloperów, ale niedługo ten sam build dostaną również publiczni testerzy. Nie spodziewajmy się zbyt wielu nowości i zmian w tej wersji, choć firma pracuje nad pewnymi udoskonaleniami dla Siri.

iOS 26.1 beta 2 dla iPhone'ów już jest. Kiedy sfinalizowana aktualizacja?

Apple będzie niedługo pomału finalizować prace nad nowym oprogramowaniem. Wszak publiczna premiera spodziewana jest jeszcze w tym miesiącu. Powinno to nastąpić w okolicy końcówki października. Wtedy zobaczymy nowe aktualizacje na pozostałe urządzenia.

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

