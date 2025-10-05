tablety.pl

iOS 26 - najlepsze ukryte triki i sztuczki na iPhone. Które warto znać?
Apple iOS Poradniki 
iOS 26 – najlepsze ukryte triki i sztuczki na iPhone. Które warto znać?

iOS 26 to najnowsze oprogramowanie dla iPhone’ów, które wprowadziło mnóstwo nowości. Czy jednak potraficie wykorzystać ten potencjał w pełni? Wybieramy najlepsze triki i sztuczki, które warto znać. Dzięki tym funkcjom z iOS 26 dla iPhone’ów wasz smartfon będzie potrafił jeszcze więcej.

Marcelina Poznańska

iOS 26 został udostępniony kilka tygodni temu i wprowadził do iPhone’ów wiele nowości. Czy jednak znacie najlepsze triki i sztuczki, które pozwolą wam wykorzystać potencjał nowego oprogramowania w jak największym stopniu? Wybrane z nich z pewnością warto poznać, bo pozwalają w szerszym stopniu spersonalizować urządzenie czy wykorzystać ukryte funkcje.

Kolory ikon aplikacji dostosowane do etui iPhone’a

iOS 26 pozwala w szerokim stopniu personalizować kolory ikon aplikacji na ekranie domowym. Można je nawet dostosować pod względem odcienia obudowy MagSafe telefonu. W tym celu należy udać się do ustawień ekranu domowego i wybrać opcję Dostosuj. Następnie należy wskazać opcję Barwiony i potem ikonkę reprezentującą etui.

iOS 26 - najlepsze ukryte triki i sztuczki na iPhone. Które warto znać?

Prosta zmiana dźwięków w iOS 26

Aktualizacja iOS 26 wprowadziła ogromne zmiany z zakresu zmiany dzwonków. W tym celu można wybrać dowolny plik z rozszerzeniem MP3 lub M4A, który nie trwa dłużej niż 30 sekund. Można to zrobić z poziomu aplikacji Pliki, gdzie mamy zapisany taki dźwięk. Z menu podręcznego wystarczy tylko wybrać opcję Ustaw jako dzwonek.

iOS 26 - najlepsze ukryte triki i sztuczki na iPhone. Które warto znać?

Widżety ekranu blokady na dole

Apple w nowej aktualizacji dodał także kolejne opcje z zakresu ekranu blokady, gdzie mnóstwo nowości dla tego elementu wprowadzono w zeszłym roku. W nowym oprogramowaniu wyświetlane widżety można przenieść na dół i w ten sposób umieścić je tuż nad skrótami. Jest to możliwe z poziomu ekranu edycji i odbywa się poprzez zsunięcie elementów palcem.

iOS 26 - najlepsze ukryte triki i sztuczki na iPhone. Które warto znać?

Szybkie dodawanie przypomnień z przyciskiem czynności

Użytkownicy iPhone’ów 15 Pro i nowszych telefonów, które mają przycisk czynności, mogą teraz szybko dodawać nowe przypomnienia. Bez potrzeby uruchamiania aplikacji. W ustawieniach przycisku trzeba tylko wskazać akcję o nazwie Nowe przypomnienie, która znajduje się w sekcji Narzędzia.

iPhone powiadomi o zabrudzonym obiektywie aparatu

Kolejną nowością w iOS 26 jest coś, co użytkownicy Androida znają od lat. Apple dodało funkcję, która sprawdza ilość światła wpadającego do obiektywu aparatu. W momencie wykrycia niedostatków zostanie wyświetlona informacja o konieczności wyczyszczenia kamery. Opcję można włączyć udając się do sekcji Ustawienia oraz Aparat i aktywując Sugestie czyszczenia obiektywu.

iOS 26 - najlepsze ukryte triki i sztuczki na iPhone. Które warto znać?

Przypomnienie o oddzwonieniu

Nie zawsze możemy odebrać przychodzące połączenie i tutaj z pomocą przychodzi nowa funkcja aplikacji Telefon. Wystarczy tylko przesunąć na liście dane połączenie w lewą stronę i wybrać ikonkę z niebieskim zegarem. Następnie do wyboru jest kilka opcji.

iOS 26 - najlepsze ukryte triki i sztuczki na iPhone. Które warto znać?

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

