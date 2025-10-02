tablety.pl

Nowe funkcje Siri w iOS 26.1 i 26.2. Co nowego szykuje Apple?
Apple iOS 
Nowe funkcje Siri w iOS 26.1 i 26.2. Co nowego szykuje Apple?

iOS 26.1 i 26.2 to dwie nadchodzące aktualizacje dla iPhone’ów, które mają wprowadzić nowe funkcje Siri. Asystentka głosowa doczeka się odświeżenia wiosną 2026 r. Zanim jednak do tego dojdzie, to Apple jeszcze w tym roku przygotowuje dla Siri pewne nowości. iOS 26.1 może wprowadzić pierwsze z nich. Co zobaczymy?

Dawid Długosz 21 odsłon 0 komentarzy , , , , ,

iOS 26.1 i 26.2 to dwie aktualizacje dla iPhone’ów, które Apple udostępni jeszcze w tym roku. Pierwsza z nich znajduje się już na etapie publicznych beta testów. W międzyczasie wydano łatkę z numerkiem 26.0.1. Poznaliśmy już część nowości szykowanych z myślą o jesiennych uaktualnieniach, a teraz dowiadujemy się, że w drodze są nowe funkcje dla Siri. Rąbka tajemnicy na ten temat uchyliło sprawdzone w przeszłości źródło.

Apple w iOS 26.1 i 26.2 ma wprowadzić nowe funkcje Siri

Siri to asystentka głosowa Apple, która ma zostać odświeżona w przyszłym roku. Spodziewamy się, że nastąpi to wraz z wiosenną aktualizacją z numerkiem 26.4. Co nie oznacza, że w tym roku nie zobaczymy żadnych nowości obejmujących to rozwiązanie z iPhone’ów. Mark Gurman z Bloomberga raportuje, że w drodze są pewne nowe funkcje.

Pierwszą z nowości dla Siri planowanych na ten rok jest dodanie wsparcia dla Apple Intelligence na chińskim rynku. Firma boryka się z różnymi ograniczeniami, ale wiele wskazuje na to, że pakiet w jakiejś postać pojawi się w tym krajów w ciągu najbliższych miesięcy. Nas w Polsce zainteresuje jednak coś innego, o czym również wspomniał Gurman.

Źródło informacji dodało, że asystentka dostanie „ulepszoną kontrolę dla aplikacji usługowych”. Co to oznacza? Zapewne to, że Apple chce zapewnić lepszą integrację z własnym oprogramowaniem. Szczegółów jednak nie podano, ale są pewne podejrzenia.

Kiedy aktualizacja iOS 26.1 i 26.2 dla iPhone’ów?

Spekuluje się, że lepsza integracja Siri zostanie zapewniona m.in. w aplikacji TV. Wynika to z faktu, że w drodze jest nowa wersja Apple TV 4K. Urządzenie ma zadebiutować jesienią i dostać na tyle mocny czip, że ten poradzi sobie z pakietem funkcji Apple Intelligence. Dlatego pierwsze wsparcie może pojawić się już w tvOS 26.1.

Aktualizacja iOS 26.1 oraz uaktualnienia z tym samym numerkiem na pozostałe urządzenia powinny pojawić się jeszcze przed końcem tego miesiąca. Pod koniec października lub na początku listopada zapewne rozpocznie się publiczny program pilotażowy wersji beta z numerkiem 26.2. To ostatnie w sfinalizowanej wersji pojawi się pewnie do połowy grudnia.

Oczywiście nie znamy dokładnych planów Apple, ale wiemy, że Siri w najbliższej przyszłości ma odegrać dużą rolę w rozwoju sztucznej inteligencja na sprzętach z logo nadgryzionego jabłka. Duże zmiany mamy zobaczyć wiosną. Powinno to zbiec się z premierą nowego urządzenia dla domu, które ma być połączeniem HomePoda z ekranem.

źródło: Bloomberg

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

