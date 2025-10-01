iPad Pro M5 w mega przecieku przed premierą. Oto nowy tablet Apple

iPad Pro M5 to nowy tablet Apple, którego premiera ma odbyć się jesienią 2025 r. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy i w sieci pojawiło się wideo z recenzją, która ujrzała światło dzienne na kilka tygodni przed debiutem. Wiemy, jak wygląda iPad Pro M5 i mamy pewne informacje związane ze specyfikacją techniczną.

iPad Pro M5 to nowy tablet Apple, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. Wiemy, że jego premiera może odbyć się jeszcze w październiku. Tymczasem doszło do mega przecieku. W sieci pojawiła się recenzja. Wideo udostępniono w zasadzie na kilka tygodni przed oficjalną prezentacją urządzenia. Źródłem wycieku jest ten sam kanał, który rok temu ujawnił przed debiutem laptopa MacBook Pro M4.

Recenzja tabletu Apple iPad Pro M5 na wideo

Tablet iPad Pro M5 został zaprezentowany na kanałach dwóch rosyjskich youtuberów. Wideo ujawnia nam, że urządzenie nie wprowadza większych zmian obejmujących wygląd. Nadal jest to cienka konstrukcja o tych samych rozmiarach. Aparat fotograficzny również został zaprojektowany podobnie do poprzedniej serii.

Już wcześniej spekulowano, że tegoroczny iPad Pro M5 nie wprowadzi zmian obejmujących dizajn. Teraz dostajemy potwierdzenie, że tak rzeczywiście jest. Apple tym razem stawia na udoskonalenia, których nie widać gołym okiem. Mowa o procesorze czy innych komponentach, które znajdują się pod obudową.

Nowe tablety mają więc przede wszystkim najnowszy czip, który zapewni im jeszcze większą wydajność oraz możliwości, o czym za chwilę. Powinniśmy też spodziewać się nowych układów, które znamy ze smartfonów iPhone 17 i Air. Mowa o N1 odpowiedzialnym za łączność bezprzewodową czy autorskim modemie 5G C1X.

Specyfikacja techniczna tabletu iPad Pro M5

Kompletna specyfikacja techniczna tabletów z serii iPad Pro M5 nie jest na razie znana, ale wiemy, że ponownie mają one wyświetlacze o przekątnych 11 i 13 cali. Są to ekrany OLED-owe, które zapewne wprowadzają pewne ulepszenia w porównaniu do poprzednich generacji. Być może obejmujących jasność czy inne parametry.

Jedna recenzja zawiera m.in. benchmarki nowego procesora. Jak Apple M5 wypada na tle poprzedniego układu? Czip wspomagany przez 12 GB pamięci RAM w teście jednego rdzenia w Geekbench wykręca o 10 proc. lepszy wynik. Natomiast w Multi-Core zysk jest na poziomie 12 proc. Jeszcze lepiej wygląda to w przypadku GPU, gdzie w benchmarku Metal widać aż 36 proc. wzrost wydajności. Jednak w takim AnTuTu jest to już tylko o około 8 proc. lepiej względem M4.

Spodziewajmy się, że premiera tabletów iPad Pro M5 odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Apple szykuje także inne produkty. W tym nową przystawkę TV 4K, głośnik HomePod Mini 2 czy lokalizator AirTag 2. Nie jest tego mało i możliwe, że producent z tej okazji zorganizuje specjalny event.

