iOS 18.7.1 to nowa aktualizacja dla tych iPhone’ów, które nie zostały uaktualnione do iOS 26.0.1. Nie znajdziemy tu nowości czy nowych funkcji. Oficjalny wykaz zmian obejmuje poprawki błędów, w tym związanych z bezpieczeństwem. Zobaczmy, co nowego wprowadza aktualizacja iOS 18.7.1 i dlaczego warto ją zainstalować.

iOS 18.7.1 to aktualizacja, która została udostępniona wraz z iOS 26.0.1. Nastąpiło to w poniedziałek wieczorem. Co nowego tu znajdziemy? Których iPhone’ów użytkownicy mogą instalować nowe uaktualnienie? Zobaczmy, co przygotowało Apple.

Co nowego z aktualizacją iOS 18.7.1 dla iPhone’ów

Aktualizacja iOS 18.7.1 to pomniejsza wersja systemu, która nie wprowadza nowości czy nowych funkcji. Oficjalny wykaz zmian tego uaktualnienia jest bardzo krótki, ale dodatkowe informacje można znaleźć na stronach Apple. Changelog widoczny jest niżej.

Ta uaktualnienie zawiera ważne poprawki, aktualizacje zabezpieczeń i jest zalecane dla wszystkich użytkowników.

Informacja na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod adresem.

Za dużo tego nie ma, ale Apple udostępniło szczegółowy wykaz błędów związanych z bezpieczeństwem, które łata iOS 18.7.1, na własnej stronie. Tam dowiadujemy się, że łatka usuwa podatność dotyczącą FontParser. Firma opisała bug w następujący sposób.

Przetwarzanie złośliwie zmodyfikowanej czcionki może prowadzić do nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji lub uszkodzenia pamięci procesu – wyjaśnia Apple.

Właśnie z tego powodu nowa aktualizacja nie powinna być ignorowana przez użytkowników. Dotyczy to przede wszystkim właścicieli starszych iPhone’ów, które to uaktualnienia do iOS 26 we wrześniu nie otrzymały.

Aktualizacja iOS 18.7.1 dla iPhone’ów bez iOS 26.0.1

Jeśli jeszcze nie zainstalowaliście iOS 26.0.1, choć możecie to zrobić, ale z pewnych powodów wstrzymujecie się z przejściem na nowe oprogramowanie, to łatka z numerkiem 18.7.1 również jest dla was. Zapewni wam aktualne patche bezpieczeństwa i usunie inne błędy, których dokładniej nie sprecyzowano.

Aktualizacji iOS 18.7.1 z pewnością nie powinni unikać właściciele smartfonów iPhone Xs, Xs Max i Xr. Jak dobrze wiemy, Apple pozbawiło je wsparcia dla systemu z numerem 26 i dla nich nowa łatka jest ostatnią z dostępnych. Ponadto firma pamięta także o użytkownikach innych starszych sprzętów. Świadczy o tym wydanie patchy iPadOS 18.7.1 oraz macOS 15.7.1 i 14.8.1.

We wrześniu Apple udostępniło także aktualizacje dla telefonów, które straciły wsparcie kilka lat temu. Były to łatki iOS 16.7.12 oraz 15.8.5, które dostały modele począwszy od iPhone’ów 6s sprzed 10 lat! Tym razem dla tych urządzeń nowych patchy nie przygotowano.

