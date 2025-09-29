iOS 26.0.1 do pobrania. Co nowego z aktualizacją dla iPhone’ów?

iOS 26.0.1 to nowa aktualizacja oprogramowania, którą udostępniło Apple. Co nowego tu znajdziemy? Z pewnością nie nowości, bo tym razem firma skupiła się na poprawkach błędów. Aktualizacja iOS 26.0.1 rozwiązuje w iPhone’ach pewne problemy i dlatego jej instalacja jest zalecana dla wszystkich użytkowników.

iOS 26.0.1 to pierwsza aktualizacja uzupełniająca dla dużego uaktualnienia z numerkiem 26. Uaktualnienie pojawia się zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Co nowego tu znajdziemy? Z pewnością nie nowości, bo te pojawią się dopiero za jakiś czas. Zobaczmy, co Apple umieściło w tym wydaniu oprogramowania dla iPhone’ów.

Co nowego z aktualizacją iOS 26.0.1 dla iPhone’ów

Aktualizacja iOS 26.0.1 jest już dostępna do pobrania dla wszystkich użytkowników iPhone’ów. Nie jest to uaktualnienie, które Apple przygotowało na start w dniu premiery modeli 17 i Air. Jak dobrze wiemy, dostały one aktualne wydanie nowego systemu, gdyż fabryki opuszczały ze starszą kompilacją. Oficjalny wykaz zmian z udostępnionej dziś łatki widoczny jest niżej.

Ta uaktualnienie zawiera ważne poprawki błędów oraz aktualizacje zabezpieczeń dotyczące iPhone’a. Rozwiązuje między innymi następujące problemy:

Połączenia Wi-Fi i Bluetooth na iPhone’ach 17, iPhone’ach Air i iPhone’ach 17 Pro mogły być sporadycznie rozłączane.

W nielicznych przypadkach iPhone’y uaktualnione do iOS 26 nie mogły połączyć się z siecią komórkową.

Zdjęcia zrobione w określonych warunkach oświetleniowych przy użyciu iPhone’a 17, iPhone’a Air i iPhone’a 17 Pro mogły zawierać nieoczekiwane artefakty.

Ikony aplikacji mogą wyglądać na puste po dodaniu własnej pinty.

Uaktualnienie do systemu iOS 26 mogło wyłączać VoiceOver w przypadku niektórych użytkowników.

Informacja na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod adresem.

Aktualizacja iOS 26.0.1 powinna likwidować również bug z nieprawidłowościami obejmującymi pakiet funkcji AI. Producent o tym jednak nie wspomina.

Choć nowa łatka zawiera tylko poprawki błędów i nie ma tu nowych funkcji, tak z pewnością warto ją zainstalować. Jak to można zrobić? Jest to bardzo proste.

Jak zainstalować iOS 26.0.1 na telefonie iPhone

Chcąc zainstalować iOS 26.0.1 na własnym telefonie należy udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Po chwili zostanie sprawdzona dostępność nowych wersji oprogramowania, co zostanie zakomunikowane na ekranie smartfona. Następnie należy pobrać i zainstalować łatkę. Mając na uwadze, że proces może potrwać kilka minut. W tym czasie urządzenie powinno dwukrotnie dokonać ponownego rozruchu.

Warto dodać, że już kilkanaście dni temu firma udostępniła łatkę watchOS 26.0.1. Była to jednak dosyć specyficzna aktualizacja dla smartwatchy Apple Watch Ultra 3, w której dodano wsparcie dla łączności satelitarnej w Meksyku. Pozostałe zegarki z logo nadgryzionego jabłka wtedy jej nie dostały. Dziś udostępniono też aktualizacje macOS, tvOS i visionOS z numerkami 26.0.1 oraz watchOS 26.0.2.

Nowe funkcje pojawią się dopiero za kilka tygodni. Nastąpi to wraz z aktualizacją mającą numerek 26.1, którą firma udostępniła w zeszłym tygodniu w wersji beta. W pierwszej kolejności nowości wypróbują deweloperzy oraz testerzy. Sfinalizowane uaktualnienie powinno pojawić się pod koniec października.

