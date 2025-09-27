iPhone 17 i problemy z Apple Intelligence. Kiedy aktualizacja iOS 26.0.1?

iPhone 17 sprawia kolejne problemy. Tym razem z Apple Intelligence. Producent zapowiada, że usunie je wraz z aktualizacją i pewnie będzie to iOS 26.0.1. Kiedy zostanie ona udostępniona? Zapewne na dniach. Tymczasem właściciele modeli iPhone 17 mogą spróbować rozwiązać te problemy na kilka innych sposobów.

iPhone 17 debiutował na rynku tydzień temu i nie jest pozbawiony pewnych błędów wieku dziecięcego. Zidentyfikowano nowe problemy, które dotyczą obsługi pakietu funkcji Apple Intelligence. To już kolejny bug, który trafia na listę potencjalnych poprawek szykowanych z myślą o łatce iOS 26.0.1, nad którą prace trwają od jakiegoś czasu. Kiedy pojawi się ta aktualizacja?

Problemy z Apple Intelligence na części smartfonów iPhone 17

Zacznijmy od wspomnianego problemu z Apple Inteligence. Bug występuje na części telefonów z serii iPhone 17, gdzie nie jest możliwe pełne pobranie pakietu funkcji AI na pamięć urządzenia. To sprawia, że dostęp do Genmoji, narzędzi pisania czy Image Playground jest utrudniony.

Część osób poradziło sobie z tym problemem podejmując różne czynności. Wśród nich było włączenie i wyłączenie trybu samolotowego, tymczasowa zmiana języka lub regionu, zresetowanie ustawień sieciowych czy wymazanie telefonu i następnie odtworzenie z backupu iCloud. Oczywiście nie zawsze musi to działać, co warto mieć na uwadze.

Firma potwierdziła, że opisane problemy z Apple Intelligence rzeczywiście mogą występować u części właścicieli smartfonów iPhone 17 i zamierza temu zaradzić. W drodze jest aktualizacja i jest to zapewne iOS 26.0.1, choć nie wymieniono jej z nazwy, która usunie błąd. Kiedy można się jej spodziewać?

Kiedy aktualizacja iOS 26.0.1 dla iPhone’ów?

Apple nie ujawniło, kiedy planuje udostępnić uaktualnienie iOS 26.0.1 z poprawkami dla znalezionych problemów, ale ma to nastąpić w krótkim czasie. Można więc domyślać się, że łatka pojawi się już w przyszłym tygodniu, ale dokładnego terminu wydania na razie nie ma. Pozostaje jedynie zakładać, że zostanie udostępniona na dniach.

W zeszłym tygodniu firma uruchomiła program pilotażowy większego uaktualnienia z numerkiem 26.1, które w wersji beta dostali deweloperzy i publiczni testerzy. Aktualizacja zawiera pewne nowości, ale jej premiera odbędzie się dopiero w drugiej połowie października. Producent zapewne nie będzie czekać do tego czasu z usunięciem błędów. Dlatego w międzyczasie pojawi się łatka z poprawkami.

Aktualizacja iOS 26.0.1 zapewne rozwiąże nie tylko problemy związane z Apple Intelligence. Wcześniej pojawiły się pewne informacje o kamerze nowych smartfonów, która w wybranych warunkach może robić zdjęcia, na których pojawiają się swoiste plamy. Ten błąd również zostanie usunięty wraz z nadchodzącą łatką.

