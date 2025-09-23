tablety.pl

iOS 26.1 beta 1. Co nowego z aktualizacją dla iPhone'ów?
iOS 26.1 beta 1. Co nowego z aktualizacją dla iPhone’ów?

iOS 26.1 beta 1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, której program pilotażowy rozpoczął się w tym tygodniu. Co nowego tu znajdziemy? Oczywiście nie zabrakło nowości. Apple w iOS 26.1 beta 1 udostępniło do testów pierwsze nowe funkcje od wrześniowej premiery dużej wersji systemu. Kiedy pojawi się to uaktualnienie?

Marcelina Poznańska

iOS 26.1 beta 1 to pierwsza poglądowa wersja nowego uaktualnienia dla iPhone’ów, które Apple udostępniło deweloperom w poniedziałek. Wkrótce dostęp uzyskają także publiczni testerzy. Co nowego tu znajdziemy? Zgodnie z przewidywaniami, nowości nie zabrakło. Zobaczmy na zmiany oraz nowe funkcje wprowadzone w tym wydaniu.

Co nowego w iOS 26.1 beta 1 dla iPhone’ów

Aktualizacja iOS 26.1 beta 1 wprowadza wsparcie dla nowych języków pakiecie funkcji Apple Intelligence. Dostęp rozszerzono o duński, holenderski, norweski, portugalski, szwedzki, turecki, chiński (tradycyjny) i wietnamski. Jak nietrudno się domyślić, na liście nadal nie ma polskiego. Do tego jednak zdążyliśmy już przywyknąć.

Kolejna ciekawa nowość obejmuje funkcję tłumaczenia na żywo w słuchawkach AirPods Pro 3. W tym przypadku również rozszerzono dostępność o nowe języki. Są to japoński, koreański, włoski i chiński (zarówno tradycyjny, jak i uproszczony).

Kolejne nowości z iOS 26.1 beta obejmują różne zmiany wprowadzone w poszczególnych aplikacjach. Na uwagę zasługują:

  • Zdjęcia – zmodyfikowano suwak dla filmów i zmieniono wygląd paska nawigacyjnego. Ten drugi element stał się bardziej matowy, co ułatwia korzystanie na jasnych tłach.
iOS 26.1 beta 1. Co nowego z aktualizacją dla iPhone'ów?
  • Telefon – w przyciskach klawiatury numerycznej wprowadzono wsparcie dla Liquid Glass.
  • Safari – pasek kart stał się nieco szerszy.
  • Apple Music – dodano przesuwanie utworów gestem w odtwarzaczu muzyki.
  • Kalendarz – wybrane widoki wyświetlają wydarzenia z różnych kalendarzy na kolorowym tle.

W kodzie iOS 26.1 beta znajduje się także informacja o czymś, co nazwano „poprawa bezpieczeństwa w tle”. Nawiązuje to do istniejącej funkcji w postaci szybkich aktualizacji zabezpieczeń.

Poprawa bezpieczeństwa w tle poprawia bezpieczeństwo iPhone’a poprzez instalowanie ulepszeń zabezpieczeń i plików systemowych, zanim staną się one dostępne w aktualizacjach oprogramowania iOS. W rzadkich przypadkach problemów ze zgodnością te aktualizacje mogą zostać tymczasowo usunięte, a następnie ulepszone w aktualizacji oprogramowania – wyjaśnia Apple.

Kiedy aktualizacja iOS 26.1 wyjdzie z fazy beta

iOS 26.1 beta zostało udostępnione deweloperom i jeszcze w tym tygodniu dostaną je członkowie publicznego programu pilotażowego. Oczywiście testy trochę potrwają. Spodziewajmy się, że co najmniej kilka tygodni.

Sfinalizowana aktualizacja powinna być gotowa w drugiej połowie października. Poprzedzi ją wydanie RC (Release Candidate), które najpierw dostaną testerzy. Po około tygodniu oprogramowanie zostanie udostępnione dla wszystkich użytkownikom iPhone’ów. Wcześniej pojawi się łatka z numerkiem 26.0.1. Może to nastąpić na dniach, ale tu nowości nie będzie.

