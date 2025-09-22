tablety.pl

iOS 26.1 beta 1. Nowa aktualizacja dla iPhone'ów. Będą nowości
iOS 26.1 beta 1. Nowa aktualizacja dla iPhone’ów. Będą nowości

iOS 26.1 beta 1 to pierwsza wersja testowa nowego oprogramowania dla iPhone’ów. Kiedy pojawi się ta aktualizacja i co nowego z myślą o tej wersji przygotowało Apple? Nowości w iOS 26.1 beta 1 zapewne nie zabraknie. Na razie nowy system mogą instalować deweloperzy. Wkrótce ruszy publiczny program pilotażowy.

Dawid Długosz

iOS 26.1 beta 1 to pierwsza poglądowa aktualizacja nowego oprogramowania dla iPhone’ów, która trafia w ręce deweloperów. Nastąpiło to zgodnie z oczekiwaniami. Co jest związane z wydaniem sfinalizowanej wersji z numerkiem 26 dla wszystkich użytkowników. Co nowego tu znajdziemy i kiedy można spodziewać się zakończenia prac nad tym uaktualnieniem?

Aktualizacja iOS 26.1 beta 1 z pewnością zawiera nowości

iOS 26.1 beta 1 trafia w ręce deweloperów i to oni w pierwszej kolejności mogą instalować nowe oprogramowanie. Apple na tym etapie prac nie ujawnia szczegółowych wykazów zmian. Co nie zmienia faktu, że aktualizacja z pewnością wprowadza różne nowości. Testerzy muszą je po prostu znaleźć.

W nowym oprogramowaniu dla iPhone’ów i pozostałych aktualizacjach z numerkami 26.1 zapewne pojawia się wsparcie dla nowych urządzeń z logo nadgryzionego jabłka, których spodziewamy się jesienią. Są to HomePod Mini 2, lokalizator AirTag 2, tablety iPad Pro z czipami M5 czy nowe Apple TV 4K. Pierwsze z nich (lub nawet wszystkie) zapewne zobaczymy przed końcem października.

iOS 26.1 beta 1. Nowa aktualizacja dla iPhone'ów. Będą nowości

Pozostałe nowości poznamy w niedługim czasie. Testerzy zaczną je wkrótce odkrywać i wtedy dowiemy się, co nowego przygotowało Apple. W międzyczasie ma pojawić się łatka z numerkiem 26.0.1.

Kiedy aktualizacja iOS 26.1 dla iPhone’ów?

iOS 26.1 beta 1 jest dostępne dla deweloperów i wkrótce (jutro lub za dwa dni) to samo oprogramowanie zostanie udostępnione uczestnikom publicznego programu pilotażowego. Wtedy będą je mogli instalować wszyscy użytkownicy, którzy mają na to ochotę i chcący przetestować nowości przed ich premierą.

Dokładny termin udostępnienia aktualizacji nie jest na razie znany. Z pewnością przed nami program pilotażowy, który potrwa co najmniej kilka tygodni. W tym czasie testerzy dostaną kilka kolejnych wersji beta, a na końcu będzie to wydanie RC, czyli w zasadzie już ukończone oprogramowanie, które potem zostanie udostępnione dla wszystkich właścicieli iPhone’ów. Prawdopodobnie nastąpi to pod koniec października.

Oczywiście wraz z iOS 26.1 Apple udostępni także aktualizacje z tym samym numerkiem na pozostałe urządzenia. Mowa o macOS Tahoe, watchOS, iPadOS, visionOS, tvOS i nowym oprogramowaniu dla głośników HomePod. Te uaktualnienia również powinny być gotowe w drugiej połowie października.

