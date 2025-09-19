iPhone 17, 17 Pro i Air z aktualizacją iOS 26 na start. Co warto wiedzieć?

iPhone 17, 17 Pro i Max oraz Air to nowe smartfony, które debiutują dziś na rynku. Jeśli kupiliście jeden z nowych telefonów, to po pierwszym włączeniu czeka was aktualizacja iOS 26 do aktualnej wersji. W przypadku smartfonów iPhone 17 Pro i Max będzie to nieco inne uaktualnienie od tego dla modeli 17 oraz Air.

iPhone 17, 17 Pro i Air to nowe smartfony Apple, które zaprezentowano w zeszłym tygodniu. Później ruszyła ich przedsprzedaż. Natomiast dziś trafiają do sklepów i w ręce pierwszych klientów. Po uruchomieniu czeka was m.in. pierwsza aktualizacja oprogramowania, którym jest iOS 26. Co warto wiedzieć?

Aktualizacja iOS 26 dla smartfonów iPhone 17, 17 Pro i Air

Apple na premierę smartfonów iPhone 17, 17 Pro i Air przygotowało aktualizację oprogramowania. Nie jest to jednak łatka z numerkiem 26.0.1, która również znajduje się na etapie prac, a inne uaktualnienie. Po jego instalacji właściciele nowych telefonów nadal zobaczą informację o iOS 26. Będzie to jednak inny build. Z czego to wynika?

Zacznijmy od tego, że produkcja smartfonów iPhone 17 i Air rozpoczęła się już kilka tygodni temu. Apple udostępniło sfinalizowaną wersję systemu iOS 26 dopiero na początku tego tygodnia. Była to kompilacja oznaczona ciągiem znaków 23A341. W przypadku nowych telefonów jest to oprogramowanie 23A330, a więc nieco przestarzałe.

Stąd też wspomniana aktualizacja, która wprowadza aktualną wersję. W przypadku telefonów iPhone Air i 17 będzie jest to build 23A341. Łatka waży około 2,6 GB. Natomiast dla modeli Pro przygotowano nieco nowszą kompilację oznaczoną ciągiem znaków 23A345, którą Apple udostępniło dopiero wczoraj wieczorem. Zapewne rozwiązuje ona jakieś problemy, które pojawiły się na etapie testów, ale nie zostały one sprecyzowane. Możliwe, że naprawiono niewielki błąd związany z aparatem fotograficznym.

Jak zainstalować nową wersję iOS 26 na modelach iPhone Air i 17

Klienci, którzy uruchomią nowe telefony i zaczną je konfigurować, zobaczą na pewnym etapie komunikat z informacją o nowej wersji oprogramowania. Zostanie on wyświetlony na ekranie, który widać na załączonym zdjęciu. Do wyboru są dwie opcje.

Pierwsza możliwość dotyczy instalacji jeszcze na etapie konfiguracji. Aktualizacja iOS 26 zostanie pobrana i zainstalowana, co będzie wiązało się z ponownym uruchomieniem telefonu. Po zakończeniu tego procesu będzie można dalej konfigurować urządzenie. Druga opcja to pominięcie tego kroku.

Jeśli zdecydujecie się pominąć ten etap, to aktualizacja iOS 26 i tak będzie czekać na was w sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia, skąd będzie ją można zainstalować w dowolnym czasie. Już po pełnym skonfigurowaniu nowego telefonu.

Za jakiś czas Apple zapewne udostępni także aktualizację z numerkiem 26.0.1. Natomiast testerzy czekają na uruchomienie programu pilotażowego wersji beta 26.1, gdzie z pewnością nie zabraknie nowych funkcji.

