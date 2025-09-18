iOS 26.0.1 w drodze. Pierwsza aktualizacja dla iPhone’ów 17 i Air?

iOS 26.0.1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, która zostanie udostępniona na dniach. Apple Watche już dostały watchOS 26.0.1. Co nowego tu znajdziemy? Firma planuje z iOS 26.0.1 rozwiązać znalezione błędy. Część z nich zapewne obejmie modele iPhone 17, 17 Pro oraz Air. Aktualizacja może pojawić się już w piątek.

iOS 26.0.1 to nowa aktualizacja, która będzie pierwszym patchem dla dużego uaktualnienia systemu z numerkiem 26. Wszyscy użytkownicy iPhone’ów otrzymali to programowanie na początku tygodnia. Tymczasem Apple już szykuje się do wydania pierwszej łatki z poprawkami. Kiedy to nastąpi i co już wiemy o tym uaktualnieniu?

Aktualizacja iOS 26.0.1 z poprawkami błędów i bez nowości

Zacznijmy od tego, że informacje o iOS 26.0.1 udostępniło sprawdzone w przeszłości źródło. Twierdzi ono, że Apple szykuje się do udostępnienia nowej aktualizacji. Jej dokładna zawartość nie jest na razie znana, ale wiadomo, że ma build 23A350 lub podobny.

Natomiast udostępnione w poniedziałek oprogramowanie oznaczone jest ciągiem znaków 23A341. W przypadku iOS 26.0.1 jest wyższy, a więc wskazuje na nową wersję systemu. Co nowego tu znajdziemy? Z pewnością nie nowości. Apple skupi się w tym uaktualnieniu na usunięciu znalezionych błędów. Część z nich będzie zapewne dotyczyć nowych iPhone’ów 17 i Air.

Jest bardzo możliwe, że nowa aktualizacja usunie błąd, który występuje w oprogramowaniu kamery modeli iPhone 17 Pro i Air. Objawia się to zaciemnionymi fragmentami. Apple potwierdziło już ten bug i twierdzi, że występuje on rzadko. Ponadto w momencie, gdy wyświetlacz jest zbyt jasny i świeci w stronę kamery. Poprawka ma być dostępna wkrótce.

Na razie nie wiadomo, jakie inne błędy może usunąć iOS 26.0.1, ale pewnie będzie tego więcej. Na szczegóły trzeba poczekać. Nie ma pewności, kiedy pojawi się ta aktualizacja. Nie można jednak wykluczyć, że nawet już w ten piątek.

Smartfony iPhone 17 z aktualizacją na start i nie będzie to iOS 26.0.1

Niezależnie od tego, czy Apple udostępni nowe uaktualnienie lub też nie, to właścicieli smartfonów iPhone 17, 17 Pro oraz Air i tak na starcie powinna przywitać aktualizacja oprogramowania. Telefony są produkowane w fabrykach od kilku tygodni i choć pracują pod kontrolą iOS 26, tak może to być starsza kompilacja. Po włączeniu zostanie więc wyświetlona prośba o zaktualizowanie do buildu 23A341.

Warto dodać, że firma kilka dni temu udostępniła już pierwszą łatkę 26.0.1. Mowa o watchOS z tym numerkiem, które trafiło na recenzenckie wersje zegarków Apple Watch Ultra 3. W uaktualnieniu dodano wsparcie dla łączności satelitarnej w Meksyku. Tymczasem testerzy czekają na pierwszą betę z numerem 26.1, gdzie z pewnością pojawia się jakieś nowe funkcje.

W tym tygodniu wydano także aktualizacje iOS z numerami 18.7 i innymi. Dostały ją iPhone’y, które pochodzą nawet sprzed 10 lat.

źródło: Macrumors