iPhone Air vs 17 Pro. 5 szczegółów, o których Apple głośno nie mówi

iPhone Air i 17 Pro to nowe smartfony Apple, które trafią do sklepów w piątek. Telefony różnią się między sobą gołym okiem, ale mają też pewne cechy wspólne, choć nie zawsze tak jest. O czym głośno nie mówi Apple i jakie różnice występują pomiędzy telefonami iPhone Air oraz 17 Pro, których nie widać od razu?

iPhone Air oraz 17, 17 Pro i Max zadebiutowały we wtorek. Najcieńszy z telefonów przykuwa oko smukłym designem, ale w rzeczywistości ma też sporo cech, które znajdziemy w modelach Pro. Sam producent zachwala nowy smartfon jako urządzenie o dużej mocy zamknięte w cienkiej obudowie. Są jednak pewne szczegóły i różnice, o których Apple głośno nie mówi.

Te różnice występują między smartfonami iPhone Air oraz 17 Pro

procesor Apple A19 Pro – iPhone Air i 17 Pro mają ten sam nowy czip. Mowa o układzie A19 Pro, czy jednak rzeczywiście jest to dokładnie identyczny układ? Okazuje się, że nie. W pierwszym telefonie GPU jest 5-rdzeniowy (vs 6 rdzeni z Pro), a to oznacza, że wydajność podczas przetwarzania grafiki będzie mniejsza.

różne złącza USB C – oba nowe smartfony mają nowoczesny interfejs USB C, ale różnią się one połączonymi z portem kontrolerami. W Pro jest to USB 3.2 Gen 2, które zapewnia przesyłanie plików z prędkością do 10 Gbps. W modelu Air to USB 2, gdzie transfery ograniczone są do zaledwie 480 Mbps.

ładowanie baterii – smartfony 17 Pro i Max wspierają ładowanie MagSafe z pełną mocą 25 W. Natomiast w iPhonie Air Apple ograniczyło ją do 20 W. Ponadto w cienkim telefonie wolniej odbywa się ładowanie przewodowe. Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że na osiągnięcie naładowania w postaci 50 proc. potrzeba 30 minut. W modelach Pro, które mają większe baterie, ma to być nawet tylko 20 minut.

dynamiczna wyspa – wszystkie nowe smartfony Apple mają ekrany z dynamiczną wyspą. Jednak w modelu Air nieco zmieniono jej położenie i umieszczono ją nieco niżej. Skąd taka decyzja? Pewnie związane to jest z koniecznością wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, które związane są z cienką ramką.

jeden głośnik – iPhone Air nie jest w stanie generować tak dobrego dźwięku, co modele 17 Pro. Smartfon ma tylko jeden głośnik i jest to ten sam, który odpowiada za możliwość słuchania rozmówcy podczas wykonywania rozmów telefonicznych. Na dole obudowy nie ma drugiego, a więc brakuje także wsparcie dla audio stereofonicznego.

iPhone Air to nowy smartfon Apple z kompromisami

Choć iPhone Air przykuwa uwagę, tak jest to smartfon pełen kompromisów. Apple musiało podjąć różne decyzje, które związane były z koniecznością zmieszczenia wszystkich komponentów w cienkiej obudowie. Okazuje się jednak, że pojedynczy aparat fotograficzny tego telefonu oferuje całkiem sporo funkcji. Mimo braku teleobiektywu zapewnia nawet dwukrotny zoom optyczny i zaawansowane funkcje dla trybu portretowego.

Nowe smartfony Apple obecnie dostępne są w przedsprzedaży. Sklepowa premiera została zaplanowana na piątek.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Macrumors