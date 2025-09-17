tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

iPhone Air vs 17 Pro. 5 szczegółów, o których Apple głośno nie mówi
Apple iOS 
Udostępnij
Tweetnij

iPhone Air vs 17 Pro. 5 szczegółów, o których Apple głośno nie mówi

iPhone Air i 17 Pro to nowe smartfony Apple, które trafią do sklepów w piątek. Telefony różnią się między sobą gołym okiem, ale mają też pewne cechy wspólne, choć nie zawsze tak jest. O czym głośno nie mówi Apple i jakie różnice występują pomiędzy telefonami iPhone Air oraz 17 Pro, których nie widać od razu?

Marcelina Poznańska 32 odsłon 0 komentarzy , , , , , ,

iPhone Air oraz 17, 17 Pro i Max zadebiutowały we wtorek. Najcieńszy z telefonów przykuwa oko smukłym designem, ale w rzeczywistości ma też sporo cech, które znajdziemy w modelach Pro. Sam producent zachwala nowy smartfon jako urządzenie o dużej mocy zamknięte w cienkiej obudowie. Są jednak pewne szczegóły i różnice, o których Apple głośno nie mówi.

Te różnice występują między smartfonami iPhone Air oraz 17 Pro

  • procesor Apple A19 Pro – iPhone Air i 17 Pro mają ten sam nowy czip. Mowa o układzie A19 Pro, czy jednak rzeczywiście jest to dokładnie identyczny układ? Okazuje się, że nie. W pierwszym telefonie GPU jest 5-rdzeniowy (vs 6 rdzeni z Pro), a to oznacza, że wydajność podczas przetwarzania grafiki będzie mniejsza.
iPhone Air vs 17 Pro. 5 szczegółów, o których Apple głośno nie mówi
  • różne złącza USB C – oba nowe smartfony mają nowoczesny interfejs USB C, ale różnią się one połączonymi z portem kontrolerami. W Pro jest to USB 3.2 Gen 2, które zapewnia przesyłanie plików z prędkością do 10 Gbps. W modelu Air to USB 2, gdzie transfery ograniczone są do zaledwie 480 Mbps.
  • ładowanie baterii – smartfony 17 Pro i Max wspierają ładowanie MagSafe z pełną mocą 25 W. Natomiast w iPhonie Air Apple ograniczyło ją do 20 W. Ponadto w cienkim telefonie wolniej odbywa się ładowanie przewodowe. Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że na osiągnięcie naładowania w postaci 50 proc. potrzeba 30 minut. W modelach Pro, które mają większe baterie, ma to być nawet tylko 20 minut.
  • dynamiczna wyspa – wszystkie nowe smartfony Apple mają ekrany z dynamiczną wyspą. Jednak w modelu Air nieco zmieniono jej położenie i umieszczono ją nieco niżej. Skąd taka decyzja? Pewnie związane to jest z koniecznością wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, które związane są z cienką ramką.
iPhone Air vs 17 Pro. 5 szczegółów, o których Apple głośno nie mówi
  • jeden głośnik – iPhone Air nie jest w stanie generować tak dobrego dźwięku, co modele 17 Pro. Smartfon ma tylko jeden głośnik i jest to ten sam, który odpowiada za możliwość słuchania rozmówcy podczas wykonywania rozmów telefonicznych. Na dole obudowy nie ma drugiego, a więc brakuje także wsparcie dla audio stereofonicznego.

iPhone Air to nowy smartfon Apple z kompromisami

Choć iPhone Air przykuwa uwagę, tak jest to smartfon pełen kompromisów. Apple musiało podjąć różne decyzje, które związane były z koniecznością zmieszczenia wszystkich komponentów w cienkiej obudowie. Okazuje się jednak, że pojedynczy aparat fotograficzny tego telefonu oferuje całkiem sporo funkcji. Mimo braku teleobiektywu zapewnia nawet dwukrotny zoom optyczny i zaawansowane funkcje dla trybu portretowego.

Nowe smartfony Apple obecnie dostępne są w przedsprzedaży. Sklepowa premiera została zaplanowana na piątek.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

macOS — triki, ukryte funkcje i wskazówki, które warto znać

źródło: Macrumors

sferis.pl - przyjazny sklep internetowy

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij