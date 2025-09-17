tablety.pl

iPad Pro M5, Apple TV 4K i HomePod Mini 2. Co jeszcze zobaczymy w 2025 r.?

iPad Pro M5, nowe Apple TV 4K czy HomePod Mini 2 to tylko wybrane z nowych produktów giganta, które mamy zobaczyć jeszcze w 2025 r. Nowości będzie więcej. Na liście są m.in. lokalizator AirTag 2 czy gogle Vision Pro z czipem M5. Na pierwszą połowę 2026 r. Apple również szykuje całkiem sporo nowych produktów.

Dawid Długosz

Za nami wrześniowa premiera produktów Apple, gdzie zaprezentowano smartfony iPhone 17, 17 Pro i Air oraz nowe smartwatche i słuchawki AirPods Pro 3. Na tym nie koniec, bo jeszcze w 2025 r. firma planuje wprowadzić do oferty kolejne nowe produkty. Co zobaczymy?

Nowe Apple TV 4K 2025 i HomePod Mini 2

Pierwsze urządzenia to sprzęty do domu. Są to nowe Apple TV 4K oraz głośnik HomePod Mini 2. Obecne generacje tych urządzeń mają już po kilka lat i wręcz proszą się o odświeżenie. Co już o nich wiemy?

Nowe Apple TV 4K na 2025 rok ma dostać przede wszystkim znacznie mocniejszy czip A17 Pro, który znamy z iPhone’ów 15 Pro. Układ pozwoli przy okazji na obsługę funkcji z pakietu Apple Intelligence, ale nie wiadomo, co dokładnie szykuje producent. Można jednak spodziewać się opcji związanych z dostarczeniem treści, które będą oparte na sztucznej inteligencji.

HomePod Mini 2 nowe Apple TV 4K 2025 kiedy premiera

HomePod Mini 2 ma również dostać nowy czip i coś na wzór wsparcia dla nowych funkcji Siri, które mają pojawić się w pierwszej połowie 2026 r. Spodziewajmy się też autorskie czipu N1 (znajdzie się też w nowym Apple TV 4K), który zapewnia obsługę Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6. Pod uwagę brany jest czerwony kolor głośnika.

Tablety iPad Pro z czipami Apple M5

Kolejną nowością są tablety z serii iPad Pro M5. Tutaj raczej rewolucji nie będzie. Najważniejszą nowością będzie nowy autorski procesor, który ponownie trafi najpierw do tej kategorii urządzeń. Dopiero z czasem znajdzie się w komputerach Mac.

iPad Pro M5 kiedy nowe tablety Apple z iPadOS 19

Prawdopodobnie znajdziemy tu również autorskie układy N1 i C1X. Ten drugi to modem 5G, który Apple umieściło w iPhonie Air. Być może pojawi się także nowa kamerka Center Stage z 18-megapikselowym sensorem, którą dostały tegoroczne telefony z iOS.

Lokalizator AirTag 2 i gogle Vision Pro z M5

Ostatnie dwie nowości, których spodziewamy się jeszcze w tym roku, to AirTag 2 i Vision Pro z czipem M5. Nowy lokalizator ma być podobny do pierwszej generacji, ale wprowadzi różne udoskonalenia. Wśród nich są czip U2, który zapewni bardziej precyzyjne lokalizowanie o większym zasięgu czy usprawnienia związane z antystalkingiem.

AirTag 2 z iPhone 17? Jakie nowości wprowadzi nowy lokalizator Apple?

Gogle Vision Pro mają zostać odświeżone, ale główną zmianą będzie wymiana czipu z M2 na najnowszy M5. Nie wiadomo, czy Apple szykuje z myślą o tym urządzeniu jakieś inne nowości.

Nowości Apple na pierwszą połowę 2026 roku

Kolejne nowości zobaczymy w pierwszej połowie 2026 r. Apple w tym czasie powinno odświeżyć wybrane komputery Mac, w tym laptopy MacBook Pro, które dostaną czipy M5. Następnie mamy tańszego smartfona iPhone 17e z A19, nowy monitor oraz zupełnie nowy produkt w postaci urządzenia HomePod Touch (wcześniej nazywany HomePad), który będzie połączeniem głośnika z ekranem.

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

