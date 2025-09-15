tablety.pl

iOS 26.1 beta. Kiedy nowa aktualizacja Apple dla iPhone'ów?
Apple iOS 
iOS 26.1 beta 1 to kolejna poglądowa wersja nowego systemu operacyjnego, którego program pilotażowy rozpocznie się w niedługim czasie. Kiedy to nastąpi i jakie nowości wprowadzi nowa aktualizacja dla iPhone’ów? Apple w iOS 26.1 beta z pewnością umieści jakieś nowe funkcje. Co nowego może się pojawić?

Dawid Długosz

iOS 26.1 beta kolejna aktualizacja dla iPhone’ów po dużym wydaniu z numerkiem 26. W zeszłym tygodniu Apple udostępniło wersję RC i dziś w poniedziałek nowy system operacyjny trafia w ręce wszystkich użytkowników. Tymczasem testerzy już czekają na kolejne wydanie, gdzie zostaną wprowadzone kolejne nowości.

Kiedy aktualizacja iOS 26.1 beta 1 dla iPhone’ów

Odpowiedź na to pytanie nie jest na razie znana. W przeszłości bywało z tym różnie. Dla przykładu pierwsza beta systemu z numerkiem 17.1 pojawiła się pod koniec września. Natomiast w przypadku wersji 18.1 nastąpiło to jeszcze w lipcu, gdy uruchomiono program pilotażowy Apple Intelligence. Jak będzie w przypadku iOS 26.1 beta 1, to okaże się wkrótce. Można jednak założyć, że nastąpi to jeszcze w tym miesiącu, a więc jest to kwestią maksymalnie dwóch najbliższych tygodni.

Apple w iOS 26.1 beta z pewnością umieści jakieś nowości. Wśród nowych funkcji może pojawić się synchronizacja publicznych sieci Wi-Fi między różnymi urządzeniami, nad czym firma pracuje od jakiegoś czasu. Pewnie będzie tego więcej, ale szczegóły na ten temat pozostają na razie tajemnicą.

źródło: opracowanie własne

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

