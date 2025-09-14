AirPods Pro 3 i 2 z nową funkcją w Polsce. Wraz z aktualizacją iOS 26

AirPods Pro 3 i 2 to słuchawki bezprzewodowe Apple, które dzięki iOS 26 zaoferują nową funkcję. Skorzystamy z niej m.in. w Polsce. W przypadku drugiej generacji nowość pojawia się wraz z aktualizacją oprogramowania, którą iPhone’y dostaną w poniedziałek. Nowa funkcja dla AirPods Pro 3 i 2 dotyczy ochrony słuchu.

AirPods Pro 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, których premiera odbyła się we wtorek. Można je już zamawiać i wkrótce będą dostępne w Polsce. Producent nie zapomniał także o użytkownikach 2. generacji urządzenia i wraz z aktualizacją iOS 26, która zostanie udostępniona w poniedziałek, zostaną dodane nowe opcje. Jedna z nich pojawia się na wybranych rynkach, w tym również w naszym kraju.

iOS 26 z nową funkcją dla AirPods Pro 3 i 2 w Polsce

Aktualizacja iOS 26 wprowadza na wybranych rynkach nową funkcję związaną z ochroną słuchu. Można będzie z niej korzystać w słuchawkach bezprzewodowych AirPods Pro 2. i 3. generacji. Nowe ustawienie pojawia się w różnych krajach. Poza Polską są to również m.in. Czechy, Węgry, Bułgaria, Włochy, Hiszpania czy Turcja.

Tą nową funkcją jest tryb o nazwie Ochrona EN 352. Stosowna opcja znajduje się w ustawieniach iPhone’a z zainstalowaną aktualizacją iOS 26. Jej włączenie zapewnia zgodność z europejską normą ochrony słuchu i powoduje ograniczenie maksymalnego poziom głośności odtwarzania multimediów do 82 dBA.

Warto dodać, że oba modele słuchawek bezprzewodowych Apple oferują ochronę słuchu we wszystkich trybach słuchania, co zapobiega ekspozycji na hałasy środowiskowe o wysokim natężeniu. Producent opisuje to w następujący sposób.

Ochrona słuchu obniży głośność docierających do Twoich uszu dźwięków, kiedy poziom ciśnienia akustycznego w otoczeniu sięgnie 110 dBA. Mechanizmy uczenia maszynowego w czipie H2 aktywnie redukują głośniejsze i nagłe hałasy 48 000 razy na sekundę, a wkładki douszne tłumią je pasywnie – czytamy na stronie Apple.

Aktualizacja iOS 26 wprowadza do AirPods Pro 2 inne nowe funkcje

Wspomniany tryb ochrony słuchu jest tylko jedną z nowości, które właściciele AirPods Pro 2. generacji dostaną wraz z aktualizacją iOS 26. W rzeczywistości będzie tego więcej. Wybrane opcje pojawią się także w tańszych słuchawkach bezprzewodowych 4. generacji z 2024 r.

Pilota dla aparatu iPhone’a — Apple wraz z iOS 26 wprowadza nową funkcję z zakresu sterowania aparatem. W ten sposób słuchawka AirPods staje się bezprzewodowym pilotem dla migawki i w ten sposób można robić zdjęcia poprzez specjalny gest. Tak da się także uruchomić nagrywanie wideo, a kolejne dotknięcie spowoduje zatrzymanie rejestrowania filmu.

Nagrywanie dźwięku w jakości studyjnej — nowość bazuje na funkcji izolacji głosu. Dzięki temu twórcy filmów będą mogli rejestrować audio w znacznie lepszej jakości. Opcja pojawi się nie tylko w aplikacji Aparat, ale też w Wiadomościach czy Dyktafonie.

Automatyczne łączenie w CarPlay — przy okazji Apple wraz z iOS 26 wprowadza nowość, którą docenią kierowcy mający słuchawki AirPods. W ustawieniach pojawia się nowa opcja, która pozwala na automatyczne łączenie się ze słuchawką podczas korzystania z CarPlay i w ten sposób nie będzie dochodziło do zmiany na głośniki samochodu.

Wykrywanie snu — ta nowość zostanie doceniona przez użytkowników AirPods w łóżku. Jeśli słuchawka wykryje, że użytkownik zasnął, to wszystkie źródła dźwięku będą automatycznie wstrzymywane.

Nowe powiadomienia o ładowaniu baterii — oprogramowanie podpowiada, kiedy stan naładowania jest niski i warto podłączyć etui ze słuchawkami do ładowarki.

Wspomniane funkcje zostaną wprowadzone w AirPods Pro 2 i słuchawkach 4. generacji (z i bez ANC). Starsze modele ich nie dostaną.

