watchOS 26 – co nowego dla Apple Watch. Które smartwatche z aktualizacją?

watchOS 26 to duża aktualizacja dla Apple Watch, której premiera jest blisko. Kiedy ją zobaczymy, jakie nowości wprowadza i które smartwatche dostaną oprogramowanie? Zobaczmy, co nowego wprowadza watchOS 26 na zegarki Apple Watch. Wśród zmian jest interfejs oparty na Liquid Glass, a na tym nie koniec.

watchOS 26 to duża aktualizacja na smartwatche Apple Watch, która zostanie udostępniona wraz z iOS 26 czy macOS Tahoe. Kiedy to nastąpi? Już w najbliższy poniedziałek. Nowe oprogramowanie trafi na modele series 11, ale starsze zegarki dostaną je wraz z uaktualnieniem. Zobaczmy, co nowego się pojawia.

Oficjalny wykaz zmian i nowości watchOS 26 na smartwatche Apple Watch

Liquid Glass

Nowy design zapewnia bardziej wyraziste i płynne wrażenia, zachowując jednocześnie natychmiastową znajomość systemu watchOS i skupiając się na treściach.

Liquid Glass wprowadza więcej energii do interakcji w systemie watchOS, załamuje i odbija treści w czasie rzeczywistym oraz zapewnia jeszcze większą przejrzystość w Smart Stack, centrum sterowania, nawigacji, elementach sterujących w aplikacji i nie tylko.

Powiadomienia o nadciśnieniu

Powiadomienia o nadciśnieniu mogą ostrzegać o obserwowaniu stałych objawów przewlekłego nadciśnienia tętniczego w ciągu 30 dni (dostępne na Apple Watch Series 9 i nowszych, Apple Watch Ultra 2 i nowszych).

Funkcja powiadomień o nadciśnieniu jest przeznaczona dla użytkowników w wieku 22 lat i starszych, bez wcześniejszej diagnozy nadciśnienia tętniczego i niebędących w ciąży.

Wynik snu

Wynik snu zapewnia nocną ocenę i klasyfikację snu na podstawie czasu trwania snu, regularności chodzenia spać i przerw w śnie, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć jakość snu i jak sprawić, by był bardziej regenerujący.

Wynik snu można wyświetlić w aplikacji Sen, w Smart Stack lub jako komplikacja tarczy zegarka.

Workout Buddy

Spersonalizowane doświadczenie fitness z Apple Intelligence uwzględnia dane treningowe i historię aktywności, zapewniając generatywne, motywujące wskazówki głosowe podczas treningu.

Spersonalizowane wskazówki są generowane w kluczowych momentach – takich jak pogadanka motywacyjna na początek, trening dla międzyczasów i ważnych kamieni milowych oraz podsumowanie wysiłku po zakończeniu – poprzez szybką analizę i porównanie historii aktywności z bieżącym treningiem.

Wybierz jeden z trzech głosów opracowanych w oparciu o model zamiany tekstu na mowę z danymi głosowymi pochodzącymi od trenerów Apple Fitness+.

Twoje dane fitness są przetwarzane prywatnie i bezpiecznie za pomocą znajdującego się w pobliżu iPhone’a z włączoną funkcją Apple Intelligence oraz Private Cloud Compute.

Smart Stack

Smart Stack ma ulepszony algorytm predykcji, który uruchamia podpowiedź Smart Stack, gdy pojawi się natychmiast użyteczna sugestia – na przykład, jeśli znajdujesz się w odległym miejscu, zobaczysz podpowiedź, aby rozpocząć nagrywanie.

Konfigurowalne widżety pozwalają dostosować sposób wyświetlania widżetów w Smart Stack, dzięki czemu możesz zobaczyć, co jest dla Ciebie najważniejsze – na przykład wybierz akcesorium domowe, do którego chcesz mieć szybki dostęp w widżecie Dom.

Wiadomości

Tłumaczenie na żywo w Wiadomościach wykorzystuje Apple Intelligence i automatycznie tłumaczy przychodzące wiadomości tekstowe, w tym wiadomości grupowe, i wysyła odpowiedź w preferowanym języku – zostanie ona przetłumaczona po dostarczeniu (dostępne na Apple Watch Series 9 i nowszych oraz Apple Watch Ultra 2 i nowszych po sparowaniu z iPhone’em z włączoną funkcją Apple Intelligence).

Inteligentne działania będą sugerowane w Wiadomościach w kontekście rozmowy, na przykład rozpoczęcie meldunku, gdy znajomy poprosi użytkownika o udostępnienie informacji po powrocie do domu.

Inteligentne odpowiedzi stają się jeszcze bardziej precyzyjne dzięki ulepszonemu modelowi językowemu na urządzeniu, który może generować trafne odpowiedzi na podstawie treści rozmowy.

Tarcze zegarka

Exactograph to nowoczesna interpretacja tradycyjnego zegarka z regulatorem, który oddziela godziny, minuty i sekundy, zapewniając dokładniejszy pomiar czasu.

Flow wykorzystuje cyfry Liquid Glass, które załamują światło na płynnej kuli koloru, reagującej na ruchy nadgarstka.

Waypoint działa jak żywy kompas, który pokazuje Twoją lokalizację w stosunku do miejsc zapisanych w Mapach lub punktów użyteczności publicznej (dostępne na Apple Watch Ultra).

Hermès Faubourg Party zawiera krótkie animacje, które pojawiają się w zależności od pory dnia lub ruchu, z serią znaków (dostępne na Apple Watch Hermès).

Tarcza Zdjęcia została ulepszona dzięki nowemu designowi z Liquid Glass, który uwydatnia cyfry, dzięki czemu możesz zobaczyć jeszcze więcej swoich zdjęć.

Tarcza Zdjęcia będzie teraz losowo wyświetlać zdjęcia na podstawie wyróżnionych treści ze Zdjęć, dzięki czemu będziesz mógł oglądać zdjęcia najważniejszych chwil za każdym razem, gdy uniesiesz nadgarstek lub dotkniesz ekranu.

Łatwiejsze odkrywanie tarcz zegarka dzięki przeprojektowanej galerii tarcz zegarka z tarczami pogrupowane w kolekcje.

Inne funkcje

Nowy układ aplikacji Trening ułatwia korzystanie z ulubionych funkcji – dotknij ikon w czterech rogach, aby uzyskać szybki dostęp do metryk i widoków, funkcji takich jak Trening niestandardowy i Tempo, multimediów, funkcji Przyjaciel Treningu i alertów.

Obsługa multimediów w aplikacji Trening jest bardziej zintegrowana i inteligentna, ponieważ Apple Music może teraz wybrać najlepszą playlistę na podstawie rodzaju treningu i Twoich osobistych upodobań, a także wyświetlać sugestie playlist lub podcastów na podstawie tego, czego ostatnio słuchałeś podczas danego rodzaju treningu.

Aplikacja Notatki pojawiła się na Apple Watch, umożliwiając dostęp do notatek bezpośrednio na nadgarstku, przypinanie i odblokowywanie notatek, uzupełnianie listy kontrolnej oraz tworzenie nowych notatek za pomocą Siri, dyktowania i klawiatury.

Ruch nadgarstka to nowy gest wykonywany jedną ręką, za pomocą którego możesz odrzucić powiadomienie, wyciszyć połączenia przychodzące, wyciszyć timery i alarmy lub powrócić do tarczy zegarka (dostępne na Apple Watch Series 9 i nowszych oraz Apple Watch Ultra 2 i nowszych).

Ponad 20 tarcz zegarka, w tym Aplikacje Exactograph, Activity Digital, Reflections, a także Stoper i Timer obsługują częstotliwość 1 Hz, co pozwala na wyświetlanie sekund w trybie ciągłym (dostępne na Apple Watch Series 10 i nowszych).

Apple Watch może automatycznie dostosowywać głośność powiadomień, połączeń przychodzących, timerów, alarmów i Siri w zależności od poziomu hałasu otoczenia.

Funkcje Hold Assist i Call Screening są dostępne w aplikacji Telefon, gdy w pobliżu znajduje się iPhone. Hold Assist utrzymuje Twoje miejsce w kolejce podczas oczekiwania na rozmowę z konsultantem i dzwoni do Ciebie, aby powrócić do rozmowy, gdy konsultant jest obecny. Call Screening pozwala na filtrowanie połączeń przychodzących z nieznanych numerów, podając imię i nazwisko dzwoniącego oraz powód połączenia, zanim telefon zadzwoni.

Które smartwatche Apple Watch z aktualizacją watchOS 26?

Firma udostępniła wykaz zgodnych z watchOS 26 zegarków już w czerwcu. W trakcie konferencji WWDC25. Lista smartwatchy widoczna jest niżej.

Apple Watch series 6 i nowsze

Apple Watch SE 2. Generacji

Apple Watch Ultra 1. generacji i nowsze

Ponadto do obsługi watchOS 26 wymagany jest iPhone (11, SE 2 i nowsze) z iOS 26. Spodziewajmy się, że aktualizacja zostanie udostępniona w poniedziałek i nastąpi to w okolicy godziny 19:00 czasu w Polsce.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Apple, opracowanie własne