watchOS 26 – co nowego dla Apple Watch. Które smartwatche z aktualizacją?
watchOS 26 to duża aktualizacja dla Apple Watch, której premiera jest blisko. Kiedy ją zobaczymy, jakie nowości wprowadza i które smartwatche dostaną oprogramowanie? Zobaczmy, co nowego wprowadza watchOS 26 na zegarki Apple Watch. Wśród zmian jest interfejs oparty na Liquid Glass, a na tym nie koniec.
watchOS 26 to duża aktualizacja na smartwatche Apple Watch, która zostanie udostępniona wraz z iOS 26 czy macOS Tahoe. Kiedy to nastąpi? Już w najbliższy poniedziałek. Nowe oprogramowanie trafi na modele series 11, ale starsze zegarki dostaną je wraz z uaktualnieniem. Zobaczmy, co nowego się pojawia.
Oficjalny wykaz zmian i nowości watchOS 26 na smartwatche Apple Watch
Liquid Glass
- Nowy design zapewnia bardziej wyraziste i płynne wrażenia, zachowując jednocześnie natychmiastową znajomość systemu watchOS i skupiając się na treściach.
- Liquid Glass wprowadza więcej energii do interakcji w systemie watchOS, załamuje i odbija treści w czasie rzeczywistym oraz zapewnia jeszcze większą przejrzystość w Smart Stack, centrum sterowania, nawigacji, elementach sterujących w aplikacji i nie tylko.
Powiadomienia o nadciśnieniu
- Powiadomienia o nadciśnieniu mogą ostrzegać o obserwowaniu stałych objawów przewlekłego nadciśnienia tętniczego w ciągu 30 dni (dostępne na Apple Watch Series 9 i nowszych, Apple Watch Ultra 2 i nowszych).
- Funkcja powiadomień o nadciśnieniu jest przeznaczona dla użytkowników w wieku 22 lat i starszych, bez wcześniejszej diagnozy nadciśnienia tętniczego i niebędących w ciąży.
Wynik snu
- Wynik snu zapewnia nocną ocenę i klasyfikację snu na podstawie czasu trwania snu, regularności chodzenia spać i przerw w śnie, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć jakość snu i jak sprawić, by był bardziej regenerujący.
- Wynik snu można wyświetlić w aplikacji Sen, w Smart Stack lub jako komplikacja tarczy zegarka.
Workout Buddy
- Spersonalizowane doświadczenie fitness z Apple Intelligence uwzględnia dane treningowe i historię aktywności, zapewniając generatywne, motywujące wskazówki głosowe podczas treningu.
- Spersonalizowane wskazówki są generowane w kluczowych momentach – takich jak pogadanka motywacyjna na początek, trening dla międzyczasów i ważnych kamieni milowych oraz podsumowanie wysiłku po zakończeniu – poprzez szybką analizę i porównanie historii aktywności z bieżącym treningiem.
- Wybierz jeden z trzech głosów opracowanych w oparciu o model zamiany tekstu na mowę z danymi głosowymi pochodzącymi od trenerów Apple Fitness+.
- Twoje dane fitness są przetwarzane prywatnie i bezpiecznie za pomocą znajdującego się w pobliżu iPhone’a z włączoną funkcją Apple Intelligence oraz Private Cloud Compute.
Smart Stack
- Smart Stack ma ulepszony algorytm predykcji, który uruchamia podpowiedź Smart Stack, gdy pojawi się natychmiast użyteczna sugestia – na przykład, jeśli znajdujesz się w odległym miejscu, zobaczysz podpowiedź, aby rozpocząć nagrywanie.
- Konfigurowalne widżety pozwalają dostosować sposób wyświetlania widżetów w Smart Stack, dzięki czemu możesz zobaczyć, co jest dla Ciebie najważniejsze – na przykład wybierz akcesorium domowe, do którego chcesz mieć szybki dostęp w widżecie Dom.
Wiadomości
- Tłumaczenie na żywo w Wiadomościach wykorzystuje Apple Intelligence i automatycznie tłumaczy przychodzące wiadomości tekstowe, w tym wiadomości grupowe, i wysyła odpowiedź w preferowanym języku – zostanie ona przetłumaczona po dostarczeniu (dostępne na Apple Watch Series 9 i nowszych oraz Apple Watch Ultra 2 i nowszych po sparowaniu z iPhone’em z włączoną funkcją Apple Intelligence).
- Inteligentne działania będą sugerowane w Wiadomościach w kontekście rozmowy, na przykład rozpoczęcie meldunku, gdy znajomy poprosi użytkownika o udostępnienie informacji po powrocie do domu.
- Inteligentne odpowiedzi stają się jeszcze bardziej precyzyjne dzięki ulepszonemu modelowi językowemu na urządzeniu, który może generować trafne odpowiedzi na podstawie treści rozmowy.
Tarcze zegarka
- Exactograph to nowoczesna interpretacja tradycyjnego zegarka z regulatorem, który oddziela godziny, minuty i sekundy, zapewniając dokładniejszy pomiar czasu.
- Flow wykorzystuje cyfry Liquid Glass, które załamują światło na płynnej kuli koloru, reagującej na ruchy nadgarstka.
- Waypoint działa jak żywy kompas, który pokazuje Twoją lokalizację w stosunku do miejsc zapisanych w Mapach lub punktów użyteczności publicznej (dostępne na Apple Watch Ultra).
- Hermès Faubourg Party zawiera krótkie animacje, które pojawiają się w zależności od pory dnia lub ruchu, z serią znaków (dostępne na Apple Watch Hermès).
- Tarcza Zdjęcia została ulepszona dzięki nowemu designowi z Liquid Glass, który uwydatnia cyfry, dzięki czemu możesz zobaczyć jeszcze więcej swoich zdjęć.
- Tarcza Zdjęcia będzie teraz losowo wyświetlać zdjęcia na podstawie wyróżnionych treści ze Zdjęć, dzięki czemu będziesz mógł oglądać zdjęcia najważniejszych chwil za każdym razem, gdy uniesiesz nadgarstek lub dotkniesz ekranu.
- Łatwiejsze odkrywanie tarcz zegarka dzięki przeprojektowanej galerii tarcz zegarka z tarczami pogrupowane w kolekcje.
Inne funkcje
- Nowy układ aplikacji Trening ułatwia korzystanie z ulubionych funkcji – dotknij ikon w czterech rogach, aby uzyskać szybki dostęp do metryk i widoków, funkcji takich jak Trening niestandardowy i Tempo, multimediów, funkcji Przyjaciel Treningu i alertów.
- Obsługa multimediów w aplikacji Trening jest bardziej zintegrowana i inteligentna, ponieważ Apple Music może teraz wybrać najlepszą playlistę na podstawie rodzaju treningu i Twoich osobistych upodobań, a także wyświetlać sugestie playlist lub podcastów na podstawie tego, czego ostatnio słuchałeś podczas danego rodzaju treningu.
- Aplikacja Notatki pojawiła się na Apple Watch, umożliwiając dostęp do notatek bezpośrednio na nadgarstku, przypinanie i odblokowywanie notatek, uzupełnianie listy kontrolnej oraz tworzenie nowych notatek za pomocą Siri, dyktowania i klawiatury.
- Ruch nadgarstka to nowy gest wykonywany jedną ręką, za pomocą którego możesz odrzucić powiadomienie, wyciszyć połączenia przychodzące, wyciszyć timery i alarmy lub powrócić do tarczy zegarka (dostępne na Apple Watch Series 9 i nowszych oraz Apple Watch Ultra 2 i nowszych).
- Ponad 20 tarcz zegarka, w tym Aplikacje Exactograph, Activity Digital, Reflections, a także Stoper i Timer obsługują częstotliwość 1 Hz, co pozwala na wyświetlanie sekund w trybie ciągłym (dostępne na Apple Watch Series 10 i nowszych).
- Apple Watch może automatycznie dostosowywać głośność powiadomień, połączeń przychodzących, timerów, alarmów i Siri w zależności od poziomu hałasu otoczenia.
- Funkcje Hold Assist i Call Screening są dostępne w aplikacji Telefon, gdy w pobliżu znajduje się iPhone. Hold Assist utrzymuje Twoje miejsce w kolejce podczas oczekiwania na rozmowę z konsultantem i dzwoni do Ciebie, aby powrócić do rozmowy, gdy konsultant jest obecny. Call Screening pozwala na filtrowanie połączeń przychodzących z nieznanych numerów, podając imię i nazwisko dzwoniącego oraz powód połączenia, zanim telefon zadzwoni.
Które smartwatche Apple Watch z aktualizacją watchOS 26?
Firma udostępniła wykaz zgodnych z watchOS 26 zegarków już w czerwcu. W trakcie konferencji WWDC25. Lista smartwatchy widoczna jest niżej.
- Apple Watch series 6 i nowsze
- Apple Watch SE 2. Generacji
- Apple Watch Ultra 1. generacji i nowsze
Ponadto do obsługi watchOS 26 wymagany jest iPhone (11, SE 2 i nowsze) z iOS 26. Spodziewajmy się, że aktualizacja zostanie udostępniona w poniedziałek i nastąpi to w okolicy godziny 19:00 czasu w Polsce.
źródło: Apple, opracowanie własne