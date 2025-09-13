iPhone Air. Nowy smartfon Apple ma aparat z unikalną funkcją

iPhone Air to nowy smartfon Apple, który dostał tylko pojedynczy aparat fotograficzny. Okazuje się, że kamera telefonu oferuje wiele możliwości. Ponadto firma zaimplementowała w aparacie modelu iPhone Air funkcję, która dotychczas nie mógł pochwalić się żaden smartfon z iOS i pojedynczym obiektywem. Co to jest?

iPhone Air to nowy smartfon, który został zaprezentowany wraz z modelami z serii 17. Telefon przede wszystkim przykuwa uwagę bardzo cienkim dizajnem. Urządzenie ma aparat fotograficzny z tylko jednym obiektywem. Co nie zmienia faktu, że funkcji tu nie brakuje. Przy okazji pojawia się coś, co Apple zrobiło pierwszy raz.

Aparat smartfona iPhone Air z ciekawą funkcją dla trybu portretowego

iPhone Air to nie pierwszy smartfon Apple oraz niejedyny, który ma pojedynczy aparat fotograficzny. Znajdziemy tu jednak funkcję, której wcześniej nie było w żadnych telefonach z iOS oraz jednym obiektywem. Związana ona jest z trybem portretowym.

Zacznijmy od tego, że Apple już w 2018 r., kiedy wprowadziło do oferty model Xr, zachwalało udoskonalony tryb portretowy. Mimo tego, że ten smartfon miał aparat tylko z jednym obiektywem. Działanie tej funkcji ograniczało się jednak tylko do ludzi i zwierząt. Podobnie było w przypadku serii SE oraz w iPhonie 16e z tego roku.

Nowy smartfon Apple przełamuje te bariery i producent twierdzi, że iPhone Air jest w stanie robić pełne zdjęcia portretowe z wykorzystaniem funkcji „nowej generacji”, które ostatni raz zaktualizowano wraz z modelami 15. Co znajduje się w tym pakiecie? Są to następujące opcje.

Zdjęcia portretowe dowolnego obiektu

Kontrola głębi

Regulacja ostrości

Rejestrowanie informacji o głębi w normalnym trybie fotograficznym HDR w zdjęciach portretowych

Wyraźniejsze szczegóły, żywsze kolory i lepsza jakość zdjęć w słabych warunkach oświetleniowych

To wszystko telefon potrafi mimo ograniczeń sprzętowych ze strony tylko jednego obiektywu.

iPhone Air ma aparat fotograficzny o wielu możliwościach

Nowy smartfon Apple z jednym obiektywem może wyglądać niepozornie, ale w rzeczywistości ten pojedynczy aparat fotograficzny ma wiele funkcji. Producent twierdzi, że właściciele modelu iPhone Air mają w kieszeni w zasadzie „cztery obiektywy”, a raczej ich odpowiedniki.

Apple umieściło w tym telefonie aparat Fusion z 48-megapikselowym sensorem, który pozwala robić wysokiej jakości zdjęcia w rozdzielczości 24 megapikseli. Następnie mamy podwójny zoom optyczny, co przy modelach Pro nie zachwyca, ale w droższych telefonach z iOS obiektywy są trzy, a jeden z nich to teleobiektyw.

iPhone Air trafi do sprzedaży w najbliższy piątek. Obecnie trwa przedsprzedaż. Ceny nowego smartfona Apple w Polsce zaczynają się od 5299 złotych. Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: 9to5Mac