macOS Tahoe 26 – kiedy premiera i jakie Mac z aktualizacją? Co nowego?
macOS Tahoe 26 to duża aktualizacja dla komputerów Mac, której premiera zbliża się wielkimi krokami. Kiedy Apple ją udostępni? Co nowego wniesie to uaktualnienie i jakie maszyny dostaną oprogramowanie? Zobaczmy, jak przygotować się na aktualizację macOS Tahoe 26 już dziś. Nowości oraz zmian w tym systemie nie brakuje.

Marcelina Poznańska 11 odsłon 0 komentarzy , , , ,

macOS Tahoe 26 to duża aktualizacja oprogramowania dla Maców, którą Apple zaprezentowało w czerwcu na WWDC25. Poznaliśmy najważniejsze nowości i niedługo po konferencji nowy system mogli instalować deweloperzy. Kilka tygodni później uruchomiono publiczny program pilotażowy wersji beta, który dobiegł końca i udostępniono wydanie RC. Kiedy nowy system operacyjny zostanie udostępniony dla wszystkich użytkowników i co warto jeszcze wiedzieć?

Lista komputerów Mac z aktualizacją macOS Tahoe 26

Zacznijmy od tego, jakie komputery Mac dostaną wkrótce system macOS Tahoe 26. Niestety, nie będą to wszystkie modele maszyn, które załapały się na uaktualnienie z Sequoia rok temu. Lista kompatybilnych urządzeń widoczna jest niżej.

  • MacBook Air M1 i nowsze
  • MacBook Pro z 2020 r. i nowsze oraz 16-calowa wersja z 2019 r.
  • Mac Mini M1 i nowsze
  • Mac Studio (wszystkie modele)
  • iMac M1 i nowsze
  • Mac Pro z 2019 r. i nowsze

Kiedy premiera systemu macOS Tahoe 26 na komputery Apple?

Apple potwierdziło termin premiery aktualizacji iOS 26 w trakcie wtorkowej konferencji. Debiut zaplanowano na 15 września, czyli najbliższy poniedziałek. Data dotyczy także wszystkich pozostałych systemów zaprezentowanych na WWDC25, a więc także macOS Tahoe 26.

macOS Tahoe 26 – kiedy premiera i jakie Mac z aktualizacją? Co nowego?

Obecnie testerzy i deweloperzy mogą wypróbować macOS Tahoe 26 RC (Release Candidate), czyli w zasadzie sfinalizowane oprogramowanie, które za kilka dni dostaną wszyscy użytkownicy Maców. Jeśli nie chcecie czekać, to możecie zainstalować je już dziś dołączając do publicznego programu beta testów.

Co nowego z aktualizacją macOS Tahoe 26. Liczne zmiany i nowości

macOS Tahoe 26 to aktualizacja, która wprowadza liczne zmiany oraz nowości. Apple zaprezentowało je już w czerwcu. Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim nowy język designu o nazwie Liquid Glass, który wprowadza sporo modyfikacji w interfejsie użytkownika. Oficjalny wykaz zmian udostępniony przez producenta widoczny jest niżej.

macOS Tahoe wprowadza oszałamiający, nowy design i funkcje Apple Intelligence, a także zachwycające sposoby pracy na różnych urządzeniach i zwiększenia produktywności.

Design

  • Nowy design, z Liquid Glass, nadaje Macowi świeży, bardziej wyrazisty i zachwycający, a jednocześnie natychmiast znajomy wygląd.

Apple Intelligence

  • Odblokuj nowe sposoby komunikacji między językami dzięki Live Translation, korzystaj z nowych inteligentnych akcji w Skrótach, łącz ulubione emoji z Genmoji i odkrywaj więcej opcji podczas tworzenia obrazów w Image Playground.

Ciągłość

  • Zdobądź jeszcze więcej sposobów na płynną pracę na różnych urządzeniach dzięki zupełnie nowej aplikacji Telefon i Live Activities na Macu.

Produktywność

  • Odkryj nowe funkcje Spotlight, Skrótów i Wiadomości, aby zwiększyć swoją produktywność i sposób komunikacji na Macu.

5 trików i ukrytych funkcji z iPhone’a, które warto znać

źródło: opracowanie własne

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

