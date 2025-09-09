Konferencja Apple z iPhone 17. Gdzie oglądać live stream?

Konferencja Apple z iPhone 17 i 17 Pro jest już blisko. Gdzie oglądać live stream? Transmisja na żywo odbędzie się na YouTube. Również na stronie Apple. Wtedy zobaczymy smartfony z iOS 26 oraz inne nowości, w tym nowe zegarki i AirPods Pro 3. Zobaczmy sobie, jak można oglądać konferencję z iPhone’ami 17 na żywo.

Konferencja Apple „Awe Dropping” to wydarzenie, gdzie zobaczymy nowe smartfony iPhone 17 i 17 Pro. Jeśli zastanawiacie się nad tym, gdzie oglądać live stream, to będzie transmisja. Jednym z miejsc, gdzie obejrzymy event na żywo, jest serwis YouTube.

Apple jeszcze przed laty pozwalało na oglądanie własnych konferencji tylko na urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka. Na innych sprzętach trzeba było kombinować. Te czasy odeszły w niepamięć. I tak „Awe Dropping” obejrzymy wszyscy w serwisie YouTube. Poniżej stream do wydarzenia. Będzie je można również oglądać na stronie producenta (link).

Konferencja Apple to nie tylko iPhone 17 i 17 Pro

Wydarzenie „Awe Dropping” rozpocznie się o godzinie 19:00 naszego czasu. Wtedy zobaczymy smartfony iPhone 17 i 17 Pro, które są obiektem przecieków od miesięcy. Jednak na tym nie koniec nowości. Apple pokaże także inne urządzenia. Wśród nich będą nowe smartwatche, słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3 i być może lokalizator AirTag 2.

Niedługo po wydarzeniu poznamy Polskie ceny produktów. Przedsprzedaż rozpocznie się w piątek 12 września. Tydzień później nowe urządzenia trafią do sklepów.

