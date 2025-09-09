tablety.pl

iPhone 17 Pro i Max z premierą. Ceny w Polsce i kiedy przedsprzedaż?

iPhone 17 Pro i 17 Pro Max to nowe smartfony Apple, których premiera odbyła się w trakcie konferencji „Awe Dropping.” Kiedy ruszy przedsprzedaż i ile zapłacimy za telefony w Polsce? Znamy już polskie ceny modeli iPhone 17 Pro oraz 17 Pro Max i tanio nie jest. Smartfony będzie można zamawiać już na dniach.

iPhone 17 Pro i 17 Pro Max to nowe smartfony Apple, których premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Telefony zaprezentowano w trakcie konferencji „Awe Dropping„. Jak prezentują się ceny i ile zapłacimy w Polsce? Kiedy rozpocznie się przedsprzedaż? Wszystkie te szczegóły są już znane.

Polskie ceny smartfonów iPhone 17 Pro i 17 Pro Max

Najpierw zobaczmy, jak prezentują się ceny smartfonów iPhone 17 Pro i Max w Polsce. Jak nietrudno się domyślić, nowe telefony Apple nie są tanie. Czy zapłacimy za nie więcej w porównaniu do modeli 16 Pro z zeszłego roku? Poszczególne konfiguracje sprzętowe i ich cennik widać niżej.

  • iPhone 17 Pro z 256 GB pamięci na dane – 5799 złotych
  • iPhone 17 Pro z 512 GB pamięci na dane – 6799 złotych
  • iPhone 17 Pro z 1 TB pamięci na dane – 7799 złotych
  • iPhone 17 Pro Max z 256 GB pamięci na dane – 6299 złotych
  • iPhone 17 Pro Max z 512 GB pamięci na dane – 7299 złotych
  • iPhone 17 Pro z 1 TB pamięci na dane – 8299 złotych
  • iPhone 17 Pro z 2 TB pamięci na dane – 10299 złotych

Widzimy, że ceny smartfonów iPhone 17 Pro i Max w Polsce są wyższe. Apple poszło jednak z duchem czasu i w podstawowych konfiguracjach sprzętowych umieściło 256 GB pamięci na dane. Z opcji 128 GB zrezygnowano. Stąd też nieco inny cennik, ale ma to wpływ także wiele innych czynników.

Kiedy przedsprzedaż smartfonów iPhone 17 Pro i Max w Polsce

Oczywiście wielu klientów, mimo tego, że ceny smartfonów iPhone 17 Pro i Max nie są niskie, czeka na możliwość zakupu nowych telefonów. Rynkowa premiera w sklepach odbędzie się 19 września. Natomiast tydzień wcześniej (w najbliższy piątek) rozpocznie się przedsprzedaż. O której godzinie? Najpewniej o 14:00 czasu w kraju, bo tak było przed laty.

iPhone 17 Pro i Max z premierą. Ceny w Polsce i kiedy przedsprzedaż?

Jeśli chcecie zakupić nowe smartfony Apple w pierwszej kolejności, to warto będzie się pospieszyć. Wynika to z faktu, przedsprzedaż przyciągnie mnóstwo klientów i można się spodziewać, że niedługo po jej uruchomieniu czas dostaw będzie ulegał wydłużeniu. Dlatego warto zrobić to od razu i nie zbyt długo nie czekać.

Jakie kolory obudowy mają smartfony iPhone 17 Pro i Max

Apple na ten rok przygotowało ponownie cztery kolory obudowy. W przypadku tańszych telefonów opcji jest więcej. Natomiast klienci chcący zakupić modele Pro mogą wybierać wśród następujących opcji.

  • srebrny
  • kosmiczny pomarańcz
  • głębinowy błękit

W trakcie dzisiejszej konferencji zaprezentowano również słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3 oraz nowe smartwatche Apple Watch. Przedsprzedaż tych produktów również rusza w najbliższy piątek, czyli 12 września.

źródło: Apple

