iOS 26 RC dostępny. Jak zainstalować aktualizację na iPhone już dziś?

iOS 26 RC już jest i mogą go pobierać testerzy. W zasadzie to sfinalizowana aktualizacja do nowego systemu dla iPhone’ów, którą Apple udostępni dla wszystkich za kilka dni. Jak zainstalować iOS 26 RC już dziś, aby cieszyć się nowymi funkcjami i nowościami? Jest to bardzo proste i sprowadza się do kilku kroków.

iOS 26 RC to w zasadzie sfinalizowana aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni dla wszystkich użytkowników za kilka dni. Nastąpi to na początku przyszłego tygodnia. Tymczasem deweloperzy i testerzy, którzy przez ostatnie kilka miesięcy mieli okazję użytkować wersje beta, mogą zainstalować oprogramowanie dziś. Czy warto czekać, a jeśli nie, to jak można pobrać nowy system już teraz?

Czy warto instalować iOS 26 RC na smartfonie iPhone już dziś?

Odpowiedź na to pytanie musi udzielić sobie każdy samodzielnie. iOS 26 RC to już w zasadzie sfinalizowana aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni wszystkim użytkownikom za kilka dni. Będzie to zapewne ta sama kompilacja lub ewentualnie może pojawić się edycja RC2 z drobnymi poprawkami.

Jeśli więc jesteście niecierpliwi i chcecie zainstalować nowe oprogramowanie już dziś, to jest to możliwe. W ten sposób uzyskacie dostęp do nowości przed innymi użytkownikami iPhone’ów. Udostępniony build powinien być stabilny i nie powodować problemów. Oczywiście warto mieć na uwadze, że zawsze mogą wystąpić jakieś nieprawidłowości, z czym trzeba ewentualnie się liczyć.

Właśnie dlatego Apple udostępniło dziś testerom iOS 26 RC przed publiczną premierą dla wszystkich osób. Firma chce mieć pewność, że w aktualizacji nie ma większych problemów i te kilka dni mają to wykazać. Jeśli wszystko będzie w porządku, to ten sam build w poniedziałek trafi na wszystkie zgodne iPhone’y.

Jak zainstalować iOS 26 RC na telefonie iPhone

Jeśli podjęliście już decyzję związaną z instalacją iOS 26 RC i odpowiedź brzmi: tak, to jest to bardzo proste. W tym celu trzeba przystąpić do publicznego programu pilotażowego (z którego w dowolnej chwili można się wycofać). Chcąc to zrobić należy wykonać następujące czynności.

W pierwszym kroku należy zarejestrować się na stronie beta.apple.com. Następnie udajecie się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Wybierzcie opcję Uaktualnienia beta. W nowym oknie wskażcie iOS 26 Public Beta. Po chwili pojawi się aktualizacja z nową wersją oprogramowania, którą już należy tylko pobrać oraz zainstalować. Mając na uwadze, że proces może potrwać jakiś czas i w celu ukończenia iPhone uruchomi się ponownie.

Publiczna premiera aktualizacja iOS 26 odbędzie się w najbliższy poniedziałek. Tego dnia Apple udostępni także inne nowe systemy operacyjne na pozostałe urządzenia. Są to macOS Tahoe, iPadOS, tvOS, watchOS, visionOS i nowe oprogramowanie dla HomePodów z numerkami 26.

źródło: Apple, opracowanie własne