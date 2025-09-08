iPhone 18 Pro. Jakie nowości dostanie nowy smartfon Apple w 2026 roku?

iPhone 18 Pro i Max to nowe smartfony Apple, które zobaczymy w 2026 r. Jeśli planujecie przeskoczyć modele 17, to warto wiedzieć, jakie nowości oraz zmiany szykuje gigant na przyszły rok. Trochę tego jest. Apple w smartfonach iPhone 18 Pro umieści lepszy aparat czy nowy czip A20 Pro, a na tym nie koniec.

iPhone 18 Pro i Max to nowe smartfony, których nie zobaczymy na dniach. Apple planuje je wprowadzić do oferty we wrześniu 2026 r. I choć do premiery jest jeszcze okrągły rok, tak na ich temat wiadomo już całkiem sporo. Część nowości jest już znanych. Ponadto firma szykuje niespodziankę.

Smartfony iPhone 18 Pro i Max z lepszym aparatem i Apple C2

iPhone 18 Pro i jego wariant Max otrzymają udoskonalony aparat fotograficzny. Wizualnie będzie to ten sam projekt, który zadebiutuje z tegorocznymi modelami z serii 17. Pojawią się jednak pewne udoskonalenia i nowości. Najważniejszą z nich wydaje się zmienne światło przysłony dla głównego obiektywu, co konkurencja stosuje od lat. Pozwoli to dostosowywać kamerę w zależności od warunków świetlnych otoczenia.

Pod obudową znajdzie się także układ Apple C2. To nowy autorski modem 5G, którym firma chce zastąpić w telefonach rozwiązania Qualcomma. C1 trafił już do modelu 16e i będzie również w tańszych siedemnastkach, ale tegoroczne modele Pro nadal mają Snapdragony serii X.

Czip Apple A20 Pro i Face ID pod ekranem

Sercem nowych smartfonów będzie autorski procesor Apple A20 Pro. Układ będzie pierwszym procesorem z logo nadgryzionego jabłka, który zostanie wyprodukowany w 2-nm litografii i będzie to duża zmiana względem obecnych 3 nm. Pozwoli to na zwiększenie wydajności czy poprawę zapotrzebowania na energię. SoC będzie wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM.

Spekuluje się również, że iPhone 18 Pro może być pierwszym telefonem z logo nadgryzionego jabłka, który dostanie Face ID schowane pod ekranem. Firma pracuje nad tym od lat i technologia ma być gotowa do wdrożenia w 2026 r. Co za tym idzie, dynamiczna wyspa ma stać się mniejsza, bo pozostanie już wtedy miejscem tylko dla przedniej kamery do selfie.

Składany iPhone w 2026 roku z modelami 18 Pro i 18 Pro Max

Apple na 2026 r. szykuje również niespodziankę. Tą jest składany iPhone, czyli pierwszy taki telefon z logo nadgryzionego jabłka. Wiemy, że ma dysponować niespełna 8-calowym wyświetlaczem i otrzyma ten sam procesor A20 Pro, który znajdzie się w modelach 18 Pro i Max. Cena nie będzie niska, bo mówi się o kwocie przewyższającej 2 tys. dolarów.

Warto dodać, że w przyszłym roku nie pojawi się najtańszy iPhone 18. Jego premiera ma odbyć się dopiero w pierwszej połowie 2027 r. wraz z modelem 18e. Apple zmienia strategię i we wrześniu planuje wprowadzać do oferty droższe smartfony. Tańsze telefony mają debiutować kilka miesięcy później.

źródło: opracowanie własne