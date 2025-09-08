tablety.pl

iOS 26 – kiedy premiera i jakie iPhone’y z aktualizacją? Co nowego?

iOS 26 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, której premiera zbliża się wielkimi krokami. Kiedy Apple ją udostępni? Co nowego wniesie to uaktualnienie i jakie smartfony dostaną oprogramowanie? Zobaczmy, jak przygotować się na aktualizację iOS 26 już dziś. Nowości oraz zmian w tym systemie dla iPhone’ów nie brakuje.

Marcelina Poznańska

iOS 26 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple zaprezentowało w czerwcu na WWDC25. Poznaliśmy najważniejsze nowości i niedługo po konferencji nowy system mogli instalować deweloperzy. Kilka tygodni później uruchomiono publiczny program pilotażowy wersji beta, który w zasadzie dobiegł końca. Kiedy nowy system operacyjny zostanie udostępniony dla wszystkich użytkowników i co warto jeszcze wiedzieć?

Lista iPhone’ów z aktualizacją iOS 26

Zacznijmy od tego, jakie iPhone’y dostaną wkrótce system iOS 26. Niestety, nie będą to wszystkie modele telefonów, które załapały się na uaktualnienie z numerkiem 18 rok temu. Lista kompatybilnych smartfonów widoczna jest niżej.

  • iPhone 11, 11 Pro i 11 Pro Max
  • iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro i 12 Pro Max
  • iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro i 13 Pro Max
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro i 14 Pro Max
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro i 15 Pro Max
  • iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro i 16 Pro Max
  • iPhone 16e oraz SE (2. i 3. generacji)

Tak, na liście nie ma telefonów iPhone Xs, Xs Max oraz Xr. Apple już w czerwcu potwierdziło, że te smartfony nie dostaną iOS 26 i od tej decyzji ma już odwrotu. Właściciele tych urządzeń nowego systemu nie dostaną. Dla nich wkrótce zostanie udostępniona aktualizacja z numerkiem 18.7.

Kiedy premiera systemów iOS 26 na smartfony Apple?

Apple potwierdzi termin premiery aktualizacji iOS 26 w trakcie wtorkowej konferencji. Można jednak się domyślać, że nastąpi to w najbliższy poniedziałek (15 września) lub ewentualnie wtorek. Zanim to nastąpi, to w zasadzie sfinalizowane uaktualnienie najpierw trafi w ręce deweloperów oraz testerów.

Tą aktualizacją jest iOS 26 RC, czyli kandydat do wydania finalnego, który Apple udostępni testerom po wtorkowej konferencji. W ten sposób firma wprowadzi kilkudniowe okienko przed premierą dla wszystkich użytkowników, gdzie będzie można jeszcze ewentualnie wyłapać ostatnie błędy i następnie je poprawić. O ile w ogóle zajdzie taka konieczność, bo wcale tak nie musi być.

Co nowego z aktualizacją iOS 26. Liczne zmiany i nowości

iOS 26 to aktualizacja, która wprowadza liczne zmiany oraz nowości. Apple zaprezentowało je już w czerwcu. Na szczególną uwagę zasługuje przede wszystkim nowy język designu o nazwie Liquid Glass, który wprowadza sporo modyfikacji w interfejsie użytkownika. Są to efekty szkła, nowe ikonki, więcej opcji z zakresu personalizacji czy pływające paski.

iOS 26 - kiedy premiera i jakie iPhone'y z aktualizacją? Co nowego?

Sporo nowości jest również w funkcji CarPlay i aplikacjach z zakresu komunikacji. Tutaj warto wymienić możliwość ustawiania teł w poszczególnych czatach, ankiety w wiadomościach czy asystenta oczekiwania w telefonie. Są też dwie nowe aplikacje. To Gry oraz Podgląd.

Apple za kilka dni udostępni także aktualizacje z numerkiem 26 na pozostałe urządzenia. Są to iPadOS, tvOS, watchOS, visionOS, nowe oprogramowanie dla HomePodów i macOS Tahoe. Uaktualnienie firmware z nowości dostaną też użytkownicy słuchawek AirPods.

źródło: opracowanie własne

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

