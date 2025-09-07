iPhone 17 Pro i Max vs 16 Pro. W czym nowe smartfony Apple będą lepsze?

iPhone 17 Pro i 17 Pro Max to dwa nowe smartfony Apple, których premiera jest blisko. Jakie różnice wprowadzą względem modeli z serii 16 Pro? Wybraliśmy najważniejsze zmiany oraz nowości, których można spodziewać się w telefonach iPhone 17 Pro i Max, które zobaczymy we wtorek. Zobaczmy, co nowego szykuje Apple.

iPhone 17 Pro i 17 Pro Max to dwa nowe smartfony, które są w ogniu przecieków. Przed nami premiera, która odbędzie się we wtorek. Jakie zmiany i nowości przygotowało Apple? Jakie będą najważniejsze różnice względem modeli 16 Pro? Zebraliśmy informacje o nowych telefonach z iOS 26. Zobaczmy, czego należy się spodziewać.

iPhone 17 Pro i Max vs 16 Pro – najważniejsze różnice

Apple przygotowało z myślą o telefonach iPhone 17 Pro i Max całkiem sporo nowości. Zmiany będą widoczne od razu gołym okiem po wyciągnięciu smartfonów z pudełek. Najważniejsze z nich omawiamy niżej.

Przeprojektowany aparat fotograficzny – iPhone 17 Pro i Max dostaną nowy aparat fotograficzny, który przeprojektowano . Apple zdecydowało się na duży garb, gdzie umieszczono trzy obiektywy (w podobny sposób jak w modelach 16 Pro), ale pozostałe elementy przesunięto na prawą stronę. Nowa wyspa dla kamery zajmuje blisko 1/3 powierzchni plecków.

Procesor Apple A19 Pro – pod obudową nowych smartfonów znajdzie się nowy autorski czip, który będzie po raz pierwszy wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Takie połączenie sprawi, że telefony zaoferuje od kilkunastu do kilkudziesięciu proc. (w zależności od zadań) wydajność względem A18.

– pod obudową nowych smartfonów znajdzie się nowy autorski czip, który będzie po raz pierwszy wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Takie połączenie sprawi, że telefony zaoferuje od kilkunastu do kilkudziesięciu proc. (w zależności od zadań) wydajność względem A18. Nowy teleobiektyw i kamera do selfie – smartfony iPhone 17 Pro i Max mają nowy teleobiektywy 8x (vs 5x z 16 Pro), który ponadto połączono z 48-megapikselowym sensorem. Zapewni to znacznie większe możliwości podczas korzystania z zoomu. Przedni aparat połączono z 24-megapikselowym sensorem, który zastępuje dotychczasowy 12-megapikselowy.

Większa bateria – pod obudową nowych telefonów znajdą się większe baterie. W przypadku modelu iPhone 17 Pro Max ma ona mieć rekordową pojemność (około 5000 mAh) w historii telefonów z iOS. To oczywiście przedłuży się na dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu.

Ceny i przedsprzedaż smartfonów iPhone 17 Pro i 17 Pro Max

Premiera nowych telefonów Apple odbędzie się we wtorek. Tego dnia smartfony iPhone 17 Pro i Max zostaną zaprezentowane światu, ale nie będzie można ich jeszcze zamawiać. Choć poznamy już także polskie ceny. Przedsprzedaż rozpocznie się 12 września. Tydzień później urządzenia trafią do sklepów.

Dokładne ceny nie są na razie znane. Spekuluje się jednak, że modele Pro mogą być od 100 do 200 dolarów droższe od poprzedników. To oznacza, że w Polsce zapłacimy nawet około 500-1000 złotych więcej. Podwyżki mogą więc być bardzo dotkliwe. Czy tak będzie? O tym przekonamy się już we wtorek.

