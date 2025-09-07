AirPods Pro 3. Jakie zmiany i nowości dostaną nowe słuchawki Apple?

AirPods Pro 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, które mamy zobaczyć jeszcze w 2025 r. Kiedy to nastąpi? Jakie zmiany oraz nowości przygotował producent z myślą o tym urządzeniu? Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3 mają wprowadzić odświeżony design. Ponadto pojawią się nowe czujniki i funkcje.

AirPods Pro 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, na które producent każe nam czekać blisko trzy lata. 9 września odbędzie się konferencja, gdzie zobaczymy nowe produkty, w tym smartfony iPhone 17 oraz nowe smartwatche. Najpewniej zostanie zaprezentowana również kolejna generacja AirPodsów. Jakie nowości i zmiany są planowane z myślą o tym gadżecie?

Zmiany w AirPods Pro 3 mają obejmować design

Apple w zeszłym roku wprowadziło do oferty nowe słuchawki bezprzewodowe 4. generacji, które są przede wszystkim mniejsze. Spodziewamy się, że AirPods Pro 3 również przeprojektowano i ich design został odświeżony. Trzonek słuchawek powinien być krótszy i powinny one lepiej pasować do uszu.

Pojawi się także nowe etui ładujące z USB C i MagSafe dla ładowania bezprzewodowego, które powinno być mniejsze. Z pewnością pojawi się bardziej dyskretna dioda LED, a przycisk parowania zniknie. W zamian pojawi się kontrolka pojemnościowa z przodu pudełeczka, które reaguje na dotyk.

Nowe słuchawki bezprzewodowe Apple wprowadzą różne nowości

AirPods Pro 3 to słuchawki bezprzewodowe, które mają wprowadzić różne nowości. Zmiany obejmujące design to jedno, ale spodziewajmy się także nowych funkcji. Wśród nich będzie lepsze ANC, czyli wyciszanie dźwięków otoczenia. Być może producent opracował z myślą o nich także nowy czip H3.

Sporo mówi się także o nowych sensorach. Zapewne pojawi się pulsometr, który Apple wprowadziło już w słuchawkach Powerbeats Pro 2. Testowany był także czujnik temperatury, ale czy taka nowość się pojawi? O tym przekonamy się wkrótce. Pojawi się również tłumaczenie rozmów na żywo, ale ta opcja zostanie dostarczona później z aktualizacją.

Kiedy słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3?

Jeszcze jakiś czas temu spekulowano, że premiera AirPods Pro 3 może nie odbyć się w 2025 r. i zostanie przesunięta na przyszły rok. Nowe informacje, które przekazał ostatnio Mark Gurman, wskazują jednak na debiut tej jesieni. Urządzenie zostanie pokazane w trakcie wrześniowej konferencji z iPhone’ami 17 i później w tym miesiącu trafi do sprzedaży.

Warto dodać, że użytkownicy dotychczasowych modeli słuchawek bezprzewodowych (Pro 2 i 4. gen.) w przyszłym miesiącu dostaną nowe funkcje, które zostaną wprowadzone wraz z aktualizacją iOS 26. Wśród nich jest używanie AirPodsa w roli pilota aparatu, wykrywanie snu, automatyczne łączenie w CarPlay czy nagrywanie dźwięku w jakości studyjnej i zmiany obejmujące ładowanie. Jest więc na co czekać, a w drodze jest także tłumaczenie rozmów na żywo.

