iPhone 17 Pro i duże podwyżki ceny? Model Air Apple też drogi

iPhone 17 Pro i Max to nowe smartfony Apple, których ceny mają wzrosnąć. Nowe informacje sugerują, że podwyżki mogą być naprawdę dotkliwe. W drodze jest także nowy model iPhone 17 Air, który to równie nie ma być tani. W przypadku telefonów 17 Pro i Max w Polsce może przyjdzie nam zapłacić nwet tysiąc złotych więcej.

iPhone 17 Pro, Air i Max to trzy nowe smartfony, których ceny mogą być wyższe względem oczekiwań wielu klientów. Nowe informacje na ten temat dostarcza raport TrendForce, który zakłada całkiem spore podwyżki. Tanio może nie być i w Polsce przełożyłoby się to na całkiem duże wzrosty. Zobaczmy, czego należy się spodziewać.

Ceny iPhone 17 Pro i Max mają pójść w górę

Raport TrendForce zakłada, że ceny smartfonów iPhone 17 Pro i Max pójdą w górę. Szczególnie odczuwalna podwyżka ma objąć mniejszy z telefonów, gdzie zakłada się wzrost w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej aż o 200 dolarów. Ile zapłacimy w Polsce?

Jeśli ceny iPhone 17 Pro rzeczywiście będą zaczynać się w Stanach Zjednoczonych od 1199 dolarów, to będzie to aż 200 dolarów więcej niż za model 16 Pro. Co prawda w zamian Apple ma zwiększyć nominalny rozmiar pamięci na dane ze 128 do 256 GB. To jednak w Polsce przełoży się na wzrost nawet w wysokości około tysiąca złotych.

źródło: TrendForce

Większy model Max miałby trafić do sprzedaży za 1299 dolarów. To 100 dolarów więcej, a więc w Polsce podwyżka wyniosłaby około 500 złotych. Smartfony mające więcej pamięci na dane miałaby kosztować o 100 dolarów więcej niż obecnie.

Ceny smartfona iPhone 17 Air to też spore podwyżki

W przypadku podstawowej siedemnastki bez zmian. Ceny nadal mają pozostać na dotychczasowym poziomie, czyli startować od 799 dolarów. Jednak iPhone 17 Air ma być droższy od Plusa i to niemało. TrendForce wspomina o kwotach zaczynających się aż od 1099 dolarów! To by oznaczało w Polsce wydatek bliski 6 tys. złotych.

Warto dodać, że do niedawna spekulowano o podwyżkach cen smartfonów iPhone 17 Pro i Max na poziomie maksymalnie do 100 dolarów. Raport źródłowy jest pod tym względem mniej optymistyczny, choć trzeba mieć na uwadze, że są to spekulacje oparte na badaniach rynku i mogą się nie sprawdzić.

Koszty Apple związane z produkcją są jednak coraz wyższe, co jest wynikiem polityki Donalda Trumpa i z tego powodu firma wydaje coraz więcej pieniędzy. W tym kwartale ma to być nawet ponad miliard dolarów więcej. Nie dziwi więc, że producent szuka sposobów na pokrycie wydatków i wspomniane podwyżki są bardzo prawdopodobne. Jedynie nie znamy ich prawdziwej skali.

Wszystko wyjaśni się za kilka dni. Smartfony iPhone 17 zadebiutują 9 września i tego dnia poznamy ich ceny. Również w Polsce, choć nastąpi to chwilę po konferencji. Kilka dni później ruszy przedsprzedaż, a sklepowa premiera odbędzie się po tygodniu.

źródło: Macrumors