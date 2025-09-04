tablety.pl

CarPlay z iOS 26 otrzyma ważną funkcję. Apple kazało na nią czekać latami
Apple iOS 
CarPlay wraz z aktualizacją iOS 26 otrzyma różne zmiany oraz nowości. Apple dodało również wyczekiwaną funkcję, o którą użytkownicy prosili od lat. Dotyczy ona wiadomości, na które w końcu będzie można reagować jak na iPhone’ach. Na tym nowości dla CarPlay w iOS 26 się nie kończą i będzie ich znacznie więcej.

Marcelina Poznańska 18 odsłon 0 komentarzy , , ,

iOS 26 sprawi, że CarPlay będzie jeszcze lepszy. Apple przygotowało liczne nowości i zmiany. Na niektóre nowe funkcje firma kazała czekać latami. I choć nadal nie można ustawić własnego zdjęcia w roli tapety, tak pojawiają się inne udoskonalenia, które docenią kierowcy. Jedno z nich obejmuje wiadomości.

Wiadomości w CarPlay z iOS 26 w końcu z funkcją tapback

Jeśli korzystacie z CarPlay, to zapewne wiecie, że na wiadomości tekstowe nie można odpowiadać w ten sam sposób podczas jazdy. W tym celu trzeba posiłkować się Siri i poleceniami głosowymi. Wraz z aktualizacją iOS 26 w końcu ulegnie to zmianie. Co prawda Apple nie dodało klawiatury, z której można wpisywać dowolne frazy, ale pojawia się coś innego.

CarPlay z iOS 26 otrzyma ważną funkcję. Apple kazało na nią czekać latami

Wraz z aktualizacją iOS 26 użytkownicy CarPlay dostaną inną funkcję, która pozwoli na szybkie reagowanie na przychodzące wiadomości. Mowa o tapback, które pozwala na wybór reakcji. Pojawia się kilka opcji, z których można wskazać jedną i ta następnie zostanie wysłana do rozmówcy.

Warto dodać, że funkcja tapback w aplikacji Wiadomości jest dostępna na iPhone’ach od wielu lat. Użytkownicy CarPlay musieli czekać na funkcję do teraz. Jak to jednak mówią… lepiej późno niż wcale.

Aktualizacja iOS 26 wprowadza w CarPlay więcej nowości

Tapback to nie jedyna nowość, która pojawi się w CarPlay wraz z aktualizacją iOS 26, nad którą Apple już finalizuje prace i w ręce testerów wcześniej w tym tygodniu trafiła ostatnia beta. Zmian jest więcej i pierwszą z nich widoczną od razu gołym okiem jest odświeżony interfejs użytkownika z elementami Liquid Glass oraz nowymi ikonkami dla części aplikacji.

CarPlay z iOS 26 otrzyma ważną funkcję. Apple kazało na nią czekać latami

Następnie mamy wsparcie dla widżetów. W ten sposób na ekranie samochodu można wyświetlać różne przydatne informacje, które pochodzą m.in. z kalendarza czy aplikacji Dom. W przypadku Wiadomości warto również wspomnieć o możliwości przypinania konwersacji. Natomiast dla połączeń telefonicznych Apple wprowadziło bardziej kompaktowy wygląd.

CarPlay z iOS 26 wprowadza też wsparcie dla aktywności na żywo, a w mapach dodano obsługę multi-touch. Są też nowe tapety, które przystosowano pod kątem jasnego oraz ciemnego motywu. W przygotowaniu jest coś jeszcze. To możliwość odtwarzania filmów na ekranie samochodu, co będzie jednak możliwe tylko w przypadku zaparkowania pojazdu. Taka funkcja znajduje się obecnie na etapie wdrażania i wsparcie dla niej w aplikacjach powinno pojawić się w nieodległym czasie.

źródło: 9to5Mac

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

