iPhone 17 Pro Max na wideo? Nowy smartfon Apple to duże zmiany

iPhone 17 Pro Max to topowy smartfon Apple z nowej serii, której premiera odbędzie się na dniach. W sieci pojawiło się wideo, na którym można zobaczyć to urządzenie i rzekomo nagranie pochodzi z fabryki. Smartfon iPhone 17 Pro Max wprowadza spore zmiany względem poprzednika. Apple w końcu odświeża design.

iPhone 17 Pro Max to nowy smartfon Apple, który ma różnić się od poprzednika. Dotychczas do sieci przedostały się różne zdjęcia, na których prezentowano atrapy telefonu. Teraz mamy okazję zobaczyć wideo, które nagrano na linii produkcyjnej. Nie ma pewności, że jest to prawdą, ale uchwycone urządzenie przypomina na pewno to, które wkrótce zobaczymy w sklepach.

Wideo z iPhone 17 Pro Max ukazuje istotne zmiany

Na poniższym filmie widać coś, ma być rzekomo linią produkcyjną telefonów Apple. Oczywiście równie dobrze może to być nagranie z fabryki z podróbkami, co warto mieć na uwadze, gdyż te w Chinach są już produkowane i nawet nie czekano na premierę nowych smartfonów z iOS 26.

Zaprezentowany iPhone 17 Pro Max (załóżmy, że jest to prawdziwy smartfon Apple) ma przeprojektowany aparat fotograficzny. To najważniejsza zmiana, która od razu rzuca się w oczy. Telefon ma większy garb, gdzie umieszczono obiektywy. Natomiast sensor LiDAR, dioda doświetlająca LED oraz mikrofon zostały przeniesione na prawą stronę. Przodu nie widać, gdyż ekran jest zaklejony i podobnie będzie po wyciągnięciu urządzeń z pudełek.

Wideo prezentuje trzy kolory obudowy telefonu iPhone 17 Pro Max. Są to jasny (srebrny), czarny oraz coś, co przypomina różowozłoty lub jasnomiedziany. Już od jakiegoś czasu spekulowano o pomarańczowym odcieniu, ale Apple na coś takiego pewnie się nie zdecyduje. Oceńcie to nagranie sami.

iPhone 17 Pro Max i inne nowe smartfony Apple za kilka dni

Premiera smartfonów iPhone 17 odbędzie się 9 września. Tego dnia Apple zaprezentuje nowe telefony z iOS 26 i wiemy, że zobaczymy cztery modele. Wariant Pro Max będzie najdroższym z nich, ale ceny tego urządzenia rzekomo nie ulegną zmianie. Inaczej ma być w przypadku tańszej edycji Pro z mniejszym ekranem, gdzie szykowane są podwyżki.

Nowe smartfony Apple to nie wszystko, co zobaczymy w trakcie wrześniowego wydarzenia pod szyldem „Awe Dropping”. Nowości ma być więcej. Przede wszystkim spodziewajmy się nowych smartwatchy i firma planuje odświeżyć wszystkie zegarki, które ma w portfolio. Następnie mamy słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3 i wielce prawdopodobnym wydaje się premiera lokalizatora AirTag 2.

Przedsprzedaż nowych produktów Apple ma rozpocząć się kilka dni po wydarzeniu. Mówi się o piątku 12 września. Tydzień później smartfony i pozostałe nowości trafią do sklepów. Dla fanów sprzętów z logo nadgryzionego jabłka oznacza to niemałe wydatki.

