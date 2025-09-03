tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

iPhone 17 i 17 Pro. Apple podniesie wybrane ceny. Ile zapłacimy w Polsce?
Apple iOS 
Udostępnij
Tweetnij

iPhone 17 i 17 Pro. Apple podniesie wybrane ceny. Ile zapłacimy w Polsce?

iPhone 17 i 17 Pro są już blisko. Nowe smartfony Apple, a już na pewno ich część, mają być droższe od poprzedników. Producent ma podnieść ceny wybranych modeli i to oznacza, że zapłacimy za nie więcej. Również w Polsce. Spróbujmy oszacować polskie ceny telefonów iPhone 17 i 17 Pro na podstawie przecieków.

Marcelina Poznańska 7 odsłon 0 komentarzy , , , , ,

iPhone 17 i 17 Pro to nowe smartfony Apple, które zobaczymy już za kilka dni. Telefony są obecnie w ogniu przecieków i do sieci co chwilę przedostają się nowe szczegóły. Nowe informacje obejmują ceny. W drodze są pewne podwyżki. Ile zapłacimy w Polsce? Spróbujmy to oszacować.

Szacujemy polskie ceny smartfonów iPhone 17 i 17 Pro

Nowe szczegóły przedstawili analitycy JPMorgan. Według nich ceny wybranych smartfonów z serii iPhone 17 zostaną podniesione. Nie dotyczy to jednak wszystkich modeli, a jedynie części z nich. Oczywiście na razie to nic pewnego, ale zobaczymy, co się spekuluje.

  • iPhone 17 – od 799 dolarów
  • iPhone 17 Air – od 899 lub 949 dolarów
  • iPhone 17 Pro – od 1099 dolarów
  • iPhone 17 Pro Max – od 1199 dolarów

Jak nietrudno zauważyć, podstawowy model telefonu oraz iPhone 17 Pro Max nie mają podrożeć. Podwyżka ceny ma obejmować mniejszy model Pro, ale w zamian producent planuje zapewnić w podstawowej konfiguracji sprzętowej dwa razy więcej miejsca na dane. Zostanie ono zwiększone do 256 GB. Natomiast wariant Air ma kosztować tyle, co Plus lub też będzie od niego o 50 dolarów droższy. Jak to przełoży się na kwoty w Polsce?

iPhone 17 i 17 Pro. Apple podniesie wybrane ceny. Ile zapłacimy w Polsce?
fot.: X/Sonny Dickson

Najbardziej odczuwalna może być zmiana w przypadku mniejszego modelu Pro. Ten telefon może podrożeć w Polsce nawet o około 500 złotych. To oznacza, że ceny w Polsce zaczynałaby się od około 5799 złotych. Podstawowa siedemnastka bez zmian i będzie to 3999 złotych. Air wiązałby się z wydatkiem od około 4499 złotych lub też 4749 złotych. W zależności od wartości w dolarach.

Premiera smartfonów iPhone 17 i 17 Pro podczas konferencji Apple

Apple potwierdziło już termin najbliższej konferencji i jest nim 9 września. Tego dnia nowe smartfony zostaną zaprezentowane i kilka dni później (w piątek) ruszy ich przedsprzedaż. Sklepowa premiera powinna odbyć się po tygodniu.

Dokładne ceny smartfonów iPhone 17 i 17 Pro w Polsce poznamy dopiero po konferencji. Wtedy producent udostępni szczegóły na zlokalizowanych stronach. Warto dodać, że firma przygotowało z myślą o telefonach nowe akcesoria. Są to etui TechWoven oraz specjalne smycze magnetyczne. Na razie nie wiadomo, ile mają kosztować.

Wrześniowa konferencja Apple przyniesie także inne produkty. Będą to nowe smartwatche z watchOS i wiemy, że producent planuje odświeżyć całe portfolio zegarków. Spodziewamy się też słuchawek AirPods Pro 3 i pewnie pojawi się także lokalizator AirTag 2. Na te dwie ostatnie z wymienionych nowości czekamy już kilka lat.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Gmail – najlepsze triki i ukryte funkcje, które warto znać

źródło: 9to5Mac, opracowanie własne

sferis.pl - przyjazny sklep internetowy

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij