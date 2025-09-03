iPhone 17 i 17 Pro. Apple podniesie wybrane ceny. Ile zapłacimy w Polsce?

iPhone 17 i 17 Pro są już blisko. Nowe smartfony Apple, a już na pewno ich część, mają być droższe od poprzedników. Producent ma podnieść ceny wybranych modeli i to oznacza, że zapłacimy za nie więcej. Również w Polsce. Spróbujmy oszacować polskie ceny telefonów iPhone 17 i 17 Pro na podstawie przecieków.

Szacujemy polskie ceny smartfonów iPhone 17 i 17 Pro

Nowe szczegóły przedstawili analitycy JPMorgan. Według nich ceny wybranych smartfonów z serii iPhone 17 zostaną podniesione. Nie dotyczy to jednak wszystkich modeli, a jedynie części z nich. Oczywiście na razie to nic pewnego, ale zobaczymy, co się spekuluje.

iPhone 17 – od 799 dolarów

iPhone 17 Air – od 899 lub 949 dolarów

iPhone 17 Pro – od 1099 dolarów

iPhone 17 Pro Max – od 1199 dolarów

Jak nietrudno zauważyć, podstawowy model telefonu oraz iPhone 17 Pro Max nie mają podrożeć. Podwyżka ceny ma obejmować mniejszy model Pro, ale w zamian producent planuje zapewnić w podstawowej konfiguracji sprzętowej dwa razy więcej miejsca na dane. Zostanie ono zwiększone do 256 GB. Natomiast wariant Air ma kosztować tyle, co Plus lub też będzie od niego o 50 dolarów droższy. Jak to przełoży się na kwoty w Polsce?

fot.: X/Sonny Dickson

Najbardziej odczuwalna może być zmiana w przypadku mniejszego modelu Pro. Ten telefon może podrożeć w Polsce nawet o około 500 złotych. To oznacza, że ceny w Polsce zaczynałaby się od około 5799 złotych. Podstawowa siedemnastka bez zmian i będzie to 3999 złotych. Air wiązałby się z wydatkiem od około 4499 złotych lub też 4749 złotych. W zależności od wartości w dolarach.

Premiera smartfonów iPhone 17 i 17 Pro podczas konferencji Apple

Apple potwierdziło już termin najbliższej konferencji i jest nim 9 września. Tego dnia nowe smartfony zostaną zaprezentowane i kilka dni później (w piątek) ruszy ich przedsprzedaż. Sklepowa premiera powinna odbyć się po tygodniu.

Dokładne ceny smartfonów iPhone 17 i 17 Pro w Polsce poznamy dopiero po konferencji. Wtedy producent udostępni szczegóły na zlokalizowanych stronach. Warto dodać, że firma przygotowało z myślą o telefonach nowe akcesoria. Są to etui TechWoven oraz specjalne smycze magnetyczne. Na razie nie wiadomo, ile mają kosztować.

Wrześniowa konferencja Apple przyniesie także inne produkty. Będą to nowe smartwatche z watchOS i wiemy, że producent planuje odświeżyć całe portfolio zegarków. Spodziewamy się też słuchawek AirPods Pro 3 i pewnie pojawi się także lokalizator AirTag 2. Na te dwie ostatnie z wymienionych nowości czekamy już kilka lat.

źródło: 9to5Mac, opracowanie własne