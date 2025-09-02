tablety.pl

iOS 26 beta 9 dla iPhone'ów już jest. Ostatnia aktualizacja przed finalną
Apple iOS 
iOS 26 beta 9 to najnowsza aktualizacja poglądowej wersji nowego systemu dla iPhone’ów i prawdopodobnie ostatnie wydanie testowe przed ostatecznym uaktualnieniem. Apple finalizuje prace. Wkrótce testerzy i deweloperzy dostaną iOS 26 RC. Potem przyjdzie czas na aktualizację dla wszystkich użytkowników.

Dawid Długosz

iOS 26 beta 9 to już kolejne testowe wydanie nowego systemu dla iPhone’ów. Aktualizacja trafia w ręce deweloperów po kilku dniach od ósmego uaktualnienia. Pod koniec lipca uruchomiono publiczny program pilotażowy. Wiele osób zastanawia się jednak nad tym, kiedy pojawi się sfinalizowana aktualizacja da wszystkich użytkowników? Nastąpi to już wkrótce.

iOS 26 beta 9 przybliża Apple do wydania aktualizacji RC

Udostępnione dziś wydanie przybliża Apple do celu, którym jest ukończenie prac nad nowym systemem operacyjnym dla iPhone’ów. iOS 26 beta 9 trafia w ręce deweloperów oraz publicznych testerów. Wraz z nowymi betami pozostałych systemów, czyli iPadOS, tvOS, visionOS, macOS Tahoe oraz watchOS z numerkami 26.

Kiedy pojawi się sfinalizowana aktualizacja? Apple ogłosi dokładny termin podczas konferencji zaplanowanej na 9 września. Tego samego dnia testerzy dostaną wersje RC. Kilka dni później software zostanie udostępniony dla wszystkich. Pewnie nastąpi to w poniedziałek 15 września. Wtedy też spodziewajmy się łatki z numerkiem 18.7.

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

