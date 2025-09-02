AirPods Pro 3 z nową funkcją. Premiera nie z iPhone 17

AirPods Pro 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, które zobaczymy ze smartfonami iPhone 17. Wśród nowości jest nowa funkcja, ale dowiadujemy się, że nie będzie ona gotowa na wrześniową premierę. To oznacza, że słuchawki AirPods Pro 3 otrzymają ją wraz z późniejszą aktualizacją oprogramowania. Co to takiego?

AirPods Pro 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe, których premiera ma odbyć się podczas wrześniowej konferencji. To oznacza, że zobaczymy je ze smartfonami iPhone 17 już za kilka dni. W drodze są różne nowości, ale nie wszystkie z nich będą gotowe na rynkowy debiut. Pewna nowa funkcja ma pojawić się nieco później, a więc trzeba będzie na nią trochę poczekać. O czym mowa?

Premiera AirPods Pro 3 wraz ze smartfonami iPhone 17

Zacznijmy do tego, że nowe słuchawki bezprzewodowe Apple rzeczywiście mają zadebiutować wraz z telefonami z serii iPhone 17, które zobaczymy 9 września. Przez ostatnie miesiące pojawiały się różne informacje na ten temat. Pewne plotki sugerowały, że premiera może odbyć się nawet dopiero w 2026 r.

AirPods Pro 3 zostaną pokazane w trakcie wrześniowej konferencji, która upłynie pod hasłem „Awe Dropping”. Podczas wydarzenia zobaczymy różne produkty. Poza smartfonami iPhone 17 spodziewamy się również odświeżenia całego portfolio smartwatchy z watchOS.

Słuchawki AirPods Pro 3 powinny być dostępne w przedsprzedaży od piątku 12 września. Natomiast tydzień później trafią do sklepów. Cena nie jest znana, ale jeśli Apple będzie chciało utrzymać ją na dotychczasowym poziomie, to należy spodziewać się kwoty nw wysokości 249,99 dolarów. W Polsce pewnie będzie to 1199 złotych.

Nowa funkcja dla AirPods Pro 3 dopiero z aktualizacją oprogramowania

Apple z myślą o AirPods Pro 3 szykuje różne nowości. Jednak nie wszystkie z nich będą gotowe na wrześniowy debiut. Co to oznacza? Nowe słuchawki bezprzewodowe trafią do sklepów jeszcze w tym miesiącu. Podobnie będzie ze smartfonami iPhone 17. Jednak pewna nowa funkcja pojawi się później.

Mowa o tłumaczeniach rozmów na żywo. Wiemy, że Apple rzeczywiście pracuje nad takim rozwiązaniem, gdyż informacje na ten temat znaleziono w oprogramowaniu producenta. Funkcja ma zostać udostępniona później i nie będzie gotowa na wrześniową premierę. Spodziewajmy się, że firma wprowadzi ją wraz z aktualizacją firmware, co może nastąpić jeszcze jesienią, ale więcej szczegółów poznamy pewnie podczas nadchodzącej konferencji. Możliwe, że zbiegnie się to w czasie z wydaniem iOS 26.1 lub 26.2.

Wśród pozostałych nowości z AirPods Pro 3 z pewnością warto wymienić odświeżony design. Następnie mamy pulsometr, a pewne plotki sugerują także funkcję mierzenia temperatury. Nie zabraknie też nowego czipu H3 oraz udoskonaleń obejmujących ANC, czyli aktywnego wyciszania dźwięków otoczenia.

