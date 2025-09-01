tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

iOS 18.7 dla iPhone'ów w drodze. Kiedy nowa aktualizacja Apple?
Apple iOS 
Udostępnij
Tweetnij

iOS 18.7 dla iPhone’ów w drodze. Kiedy nowa aktualizacja Apple?

iOS 18.7 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą przygotowuje Apple. Kiedy ją zobaczymy i jakieś nowości wprowadzi to uaktualnienie? Nie spodziewajmy się nowych funkcji, gdyż te zostaną wprowadzone z dużą aktualizacją z numerkiem 26. iOS 18.7 będzie jednak istotnym patchem dla właścicieli starszych iPhone’ów.

Dawid Długosz 14 odsłon 0 komentarzy , , , ,

iOS 18.7 to kolejna aktualizacja dla iPhone’ów po patchach z numerkami 18.6.1 i 18.6.2, które udostępniono w sierpniu. W drodze jest nowe uaktualnienie, które co prawda pewnie nie wprowadzić większych nowości, ale będzie istotne dla użytkowników starszych telefonów Apple. Kiedy pojawi się ta łatka i co nowego wprowadzi?

Kiedy aktualizacja iOS 18.7 dla iPhone’ów i jakie nowości wprowadzi?

iOS 18.7 to nowa aktualizacja, nad którą Apple już pracuje. Informacje związane z istnieniem tego oprogramowania dostrzegł serwis źródłowy w logach, choć warto mieć na uwadze, że firma nie uruchomiła programu pilotażowego wersji beta tego systemu operacyjnego. Nie spodziewajmy się, że to w ogóle nastąpi i po prostu zostanie udostępnione sfinalizowane uaktualnienie.

Aktualizacja iOS 18.7 nie wprowadzi większych nowości. W zasadzie będzie to łatka, w której pewnie pojawią się poprawki błędów i inne pomniejsze udoskonalenia, ale nie będzie tego zbyt wiele. Z pewnością nie zabraknie też patchy z zakresu bezpieczeństwa.

Spodziewajmy się, że to uaktualnienie zostanie udostępnione wraz z dużą aktualizacją z numerkiem 26, bo podobnie było rok temu w przypadku wydania 17.7. Kiedy to nastąpi? Zapewne w połowie tego miesiąca (w poniedziałek 15 września?), a dokładny termin poznamy podczas najbliższej konferencji Apple z iPhone’ami 17.

Wraz z iOS 18.7 Apple udostępni inne aktualizacje

Uaktualnienie iOS 18.7 nie jest jedyne, które przygotowuje Apple. Będzie ono oczywiście istotne z punktu widzenia użytkowników starszych telefonów, na które nie trafi duża aktualizacja z numerkiem 26. Mowa oczywiście o modelach iPhone Xs, Xs Max i XR, dla których będzie to już jedna z ostatnich aktualizacji tego typu.

iOS 18.7 dla iPhone'ów w drodze. Kiedy nowa aktualizacja Apple?

Wiemy również, że w przygotowaniu jest także uaktualnienie macOS 15.7 dla komputerów Mac i ta wersja, w odróżnieniu od iOS 18.7, została udostępniona w wersji RC (Release Candidate) deweloperom już w zeszłym miesiącu. Oficjalny wykaz zmian wspomina jedynie o poprawkach błędów, których nie sprecyzowano. Oczywiście można też spodziewać się łatek na pozostałe urządzenia z logo nadgryzionego jabłka. Są to watchOS 11.7, visionOS 2.7 oraz iPadOS, tvOS i nowego oprogramowania dla HomePodów z numerkami 18.7.

Nowa aktualizacja będzie również dedykowana tym użytkownikom smartfonów iPhone, którzy na razie (z różnych przyczyn) nie planują instalacji wersji z numerkiem 26. Pozwoli im to na dostęp do najnowszych poprawek bezpieczeństwa.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Spotify – triki i ukryte funkcje, które warto znać i używać

źródło: Macrumors

sferis.pl - przyjazny sklep internetowy

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij