iOS 18.7 dla iPhone’ów w drodze. Kiedy nowa aktualizacja Apple?

iOS 18.7 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą przygotowuje Apple. Kiedy ją zobaczymy i jakieś nowości wprowadzi to uaktualnienie? Nie spodziewajmy się nowych funkcji, gdyż te zostaną wprowadzone z dużą aktualizacją z numerkiem 26. iOS 18.7 będzie jednak istotnym patchem dla właścicieli starszych iPhone’ów.

iOS 18.7 to kolejna aktualizacja dla iPhone’ów po patchach z numerkami 18.6.1 i 18.6.2, które udostępniono w sierpniu. W drodze jest nowe uaktualnienie, które co prawda pewnie nie wprowadzić większych nowości, ale będzie istotne dla użytkowników starszych telefonów Apple. Kiedy pojawi się ta łatka i co nowego wprowadzi?

Kiedy aktualizacja iOS 18.7 dla iPhone’ów i jakie nowości wprowadzi?

iOS 18.7 to nowa aktualizacja, nad którą Apple już pracuje. Informacje związane z istnieniem tego oprogramowania dostrzegł serwis źródłowy w logach, choć warto mieć na uwadze, że firma nie uruchomiła programu pilotażowego wersji beta tego systemu operacyjnego. Nie spodziewajmy się, że to w ogóle nastąpi i po prostu zostanie udostępnione sfinalizowane uaktualnienie.

Aktualizacja iOS 18.7 nie wprowadzi większych nowości. W zasadzie będzie to łatka, w której pewnie pojawią się poprawki błędów i inne pomniejsze udoskonalenia, ale nie będzie tego zbyt wiele. Z pewnością nie zabraknie też patchy z zakresu bezpieczeństwa.

Spodziewajmy się, że to uaktualnienie zostanie udostępnione wraz z dużą aktualizacją z numerkiem 26, bo podobnie było rok temu w przypadku wydania 17.7. Kiedy to nastąpi? Zapewne w połowie tego miesiąca (w poniedziałek 15 września?), a dokładny termin poznamy podczas najbliższej konferencji Apple z iPhone’ami 17.

Wraz z iOS 18.7 Apple udostępni inne aktualizacje

Uaktualnienie iOS 18.7 nie jest jedyne, które przygotowuje Apple. Będzie ono oczywiście istotne z punktu widzenia użytkowników starszych telefonów, na które nie trafi duża aktualizacja z numerkiem 26. Mowa oczywiście o modelach iPhone Xs, Xs Max i XR, dla których będzie to już jedna z ostatnich aktualizacji tego typu.

Wiemy również, że w przygotowaniu jest także uaktualnienie macOS 15.7 dla komputerów Mac i ta wersja, w odróżnieniu od iOS 18.7, została udostępniona w wersji RC (Release Candidate) deweloperom już w zeszłym miesiącu. Oficjalny wykaz zmian wspomina jedynie o poprawkach błędów, których nie sprecyzowano. Oczywiście można też spodziewać się łatek na pozostałe urządzenia z logo nadgryzionego jabłka. Są to watchOS 11.7, visionOS 2.7 oraz iPadOS, tvOS i nowego oprogramowania dla HomePodów z numerkami 18.7.

Nowa aktualizacja będzie również dedykowana tym użytkownikom smartfonów iPhone, którzy na razie (z różnych przyczyn) nie planują instalacji wersji z numerkiem 26. Pozwoli im to na dostęp do najnowszych poprawek bezpieczeństwa.

