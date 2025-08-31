iPhone 17 i nowe etui TechWoven. Apple umieściło w nich liczne otwory

iPhone 17 dostanie nowe etui TechWoven, które opracowało Apple. W sieci pojawiły się zdjęcia, z których szczególnie interesujące jest jedno z nich. Widoczne są liczne otwory. Wygląda na to, że etui TechWoven dla smartfonów iPhone 17 zapewnią wsparcia dla jeszcze innego nowego akcesorium Apple, które jest w drodze.

iPhone 17 zbliża się wielkimi krokami. Nowe smartfony Apple dostaną etui TechWoven, które ostatnio mogliśmy zobaczyć na wideo. Teraz w sieci pojawiły się zdjęcia, które ujawniają kolejne szczegóły. Uwagę zwracają dodatkowe otwory. Po co producent je tam umieścił? Są pewne przypuszczenia.

Otwory w etui TechWoven dla iPhone 17 z myślą o nowym akcesorium Apple

Na poniższym zdjęciu widać, że etui TechWoven dla smartfonów iPhone 17 z pewnością są bardziej „dziurawe” od poprzednich. Nie chodzi wyłącznie o duże wycięcie dla przeprojektowanej kamery modeli Pro. Na spodzie, gdzie znajdują się otwory dla złącza USB C czy głośniczków, można dostrzec coś jeszcze.

fot.: majinbuofficial

Na spodniej części etui TechWoven można dostrzec bliżej narożników dodatkowe otwory w postaci dwóch par okrągłych wcięć. Po co Apple je tu umieściło? Możliwe, że związane to jest z kolejnym nowym akcesorium, które w tym roku ma pojawić się w ofercie producenta. Są to smycze Crossbody Strap, które mają wyróżniać się na tle wielu innych gadżetów tego typu „unikalnym designem magnetycznym”.







fot.: majinbuofficial

Sugeruje się, że wspomniane otwory w etui dla smartfonów iPhone 17 umieszczono właśnie z myślą o możliwości przeciągnięcia przez nie smyczy. W ten sposób akcesorium zapewniłoby kompatybilność z pokrowcami, co z pewnością byłoby jakimś wyróżnieniem.

Premiera smartfonów iPhone 17 i 17 Pro za kilka dni

Apple potwierdziło już datę premiery smartfonów iPhone 17 i 17 Pro, które zostaną zaprezentowane 9 września. Kilka dni później (w piątek) rozpocznie się przedsprzedaż telefonów. Tydzień później trafią one do sklepów. Spekuluje się, że ceny co najmniej części modeli mogą zostać podniesione, ale w zamian firma zwiększy pamięć na dane w podstawowych konfiguracjach sprzętowych.

Nowe etui TechWoven mają zapewnić znacznie lepszą trwałość względem feralnych FineWoven wprowadzonych do oferty w 2023 r. z modelami 15. Te ostatnie szybko się niszczyły, a ponadto łatwo zbierały zabrudzenia. Apple zdecydowało się na nowe materiały, które mają temu zapobiec.

Wrześniowa premiera Apple przyniesie nam również inne nowości. Oczywiście smartfony z serii iPhone 17 są najważniejszymi z nich, ale zobaczymy coś jeszcze. Będą to nowe smartwatche z watchOS 26 i spodziewamy się odświeżania całego portfolio zegarków. Sporo mówi się również o słuchawkach bezprzewodowych AirPods Pro 3, na które firma każe czekać już trzy lata i wiele wskazuje na to, że w tym roku w końcu je zobaczymy.

