iPhone 17 zbliża się wielkimi krokami. Apple przygotowało z myślą o nowych smartfonach kolejne akcesoria. Są to dedykowane smycze Crossbody Strap, które mają wyróżniać się unikalnym designem magnetyczny. Nowe akcesoria dla smartfonów iPhone 17 powinny zostać wprowadzone do oferty wraz z telefonami, czyli we wrześniu.

iPhone 17 i 17 Pro to nowe smartfony Apple, które zobaczymy już za półtora tygodnia. Wiemy, że producent stworzył nowe akcesoria z myślą o telefonach. Wśród nich są etui TechWoven, ale na tym nie koniec. Będzie kolejna nowość w ofercie. Tym razem są to smycze Crossbody Strap, które nie zostały dochowane w tajemnicy do dnia premiery. Czego powinniśmy się spodziewać?

Smycze Crossbody Strap dla iPhone 17 stworzone przez Apple

Smartfony iPhone 17 dostaną akcesorium, które będzie nowością w portfolio gadżetów Apple. Nowe smycze Crossbody Strap mają wyróżniać się na tle podobnych dodatków dla telefonów, których na rynku jest mnóstwo. Przede wszystkim, jak to opisuje źródło informacji, unikalnym designem magnetycznym. Co to oznacza?

fot.: majinbuofficial.com

fot.: majinbuofficial.com

Spekuluje się, że smycze Apple dla smartfonów iPhone 17 będą miały na całej długości wszyty „elastyczny metalowy rdzeń” i to sprawi, że będą działać z magnesami w dowolnym miejscu. Natomiast na końcówkach znajdą się „pierścienie spolaryzowane przeciwnie do paska”, które mają zamykać system. To sprawi, że nie będzie potrzeby stosowania tradycyjnych zaczepów czy pętelek.

fot.: majinbuofficial.com

Konstrukcja ma być głównie wykonana z tkanego nylonu, który firma stosuje w paskach sportowych dla zegarków Apple Watch. Nie można jednak wykluczyć, że w ofercie pojawi się także wariant silikonowy. Co ciekawe, akcesorium ma być kompatybilne nie tylko z nowymi telefonami z systemem iOS 26.

Nowe smycze Apple dla smartfonów iPhone 17 i AirPods Pro 3

Źródło informacji twierdzi, że produkcja nowych smyczy Apple już się rozpoczęła i powinny one być gotowe do wprowadzenia do sprzedaży wraz ze smartfonami z serii iPhone 17. To oznacza, że nastąpi to już w drugiej połowie września. Akcesorium Crossbody Strap z logo nadgryzionego jabłka mają głównie współpracować z nowymi etui, ale nie tylko.

Mówi się o tym, że smycze będą kompatybilne również ze słuchawkami AirPods Pro 3, których premiera również może odbyć się już w trakcie wrześniowej konferencji. Jak dobrze wiemy dostaną one przeprojektowane etui ładujące, które może zapewnić zgodność z Crossbody Strap.

Premiera smartfonów iPhone 17, 17 Air oraz 17 Pro i 17 Pro Max odbędzie się już 9 września. Kilka dni później rozpocznie się przedsprzedaż telefonów. Natomiast po tygodniu trafią one do sklepów. Podczas wydarzenia zobaczymy również nowe smartwatche series 11, Ultra 3 oraz SE 3. Mówi się także o lokalizatorze AirTag 2. Czy rzeczywiście zobaczymy tak dużo nowych produktów? To wyjaśni się już wkrótce.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło