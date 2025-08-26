iPhone 17 Pro może wprowadzić wyczekiwaną funkcję. Co szykuje Apple?

iPhone 17 Pro i Max to dwa nowe smartfony Apple, które mogą wprowadzić ciekawą funkcję. Plotki na jej temat pojawiają się od kilku lat, ale dotychczas producent jej nie wdrożył. Możliwe, że wraz z telefonami z serii iPhone 17 Pro w końcu ulegnie to zmianie i długo wyczekiwana nowość w końcu się pojawi.

iPhone 17 Pro i Max to nowe smartfony Apple, które zbliżają się wielkimi krokami. Nadchodzące telefony z logo nadgryzionego jabłka są obecnie w ogniu przecieków i do sieci co chwilę przedostają się nowe szczegóły. Możliwe, że w 2025 r. w końcu pojawi się wyczekiwana funkcja, którą producent co prawda testuje już od kilku lat, ale z jej wprowadzeniem się nie spieszył.

Nowa funkcja w smartfona iPhone 17 związana z ładowaniem

Tą nowością jest bezprzewodowe ładowanie zwrotne, które obsługują różne telefony z Androidem. Apple z implementacją takiej funkcji długo się wzbraniał, ale możliwe, że wraz z modelami iPhone 17 w końcu ją zobaczymy. Takie informacje przekazał jeden z chińskich leakerów, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino.

Ładowanie zwrotne w smartfonach iPhone 17 Pro pozwoliłoby na naładowanie baterii innych urządzeń drogą bezprzewodową. Dla przykładu mogłyby to być słuchawki bezprzewodowe AirPods czy smartwatche z serii Apple Watch. Oczywiście nic nie stanęłoby na przeszkodzie, aby w ten sam sposób podładować inny telefon.

Źródło twierdzi, że Apple testowało taką funkcję i miałoby to być ładowanie o mocy 7,5 W. W różnych telefonach z Androidem można spotkać się z podobną mocą. Firma pracowała nad tym od lat i informacje na ten temat przybrały na sile w 2021 r., gdy firma wprowadziła akumulator MagSafe dla modeli 12 i nowszych. W ten sposób energia mogła być w ograniczonym zakresie przesyłana w drugą stronę.

Nowa funkcja Apple tylko w modelach iPhone 17 Pro i Max

Jeśli taka nowa funkcja rzeczywiście się pojawi, to dotyczy to tylko smartfonów iPhone 17 Pro i Max. Apple testowało to rozwiązanie w droższych telefonach i dwa tańsze urządzenia takiego rozwiązania nie dostaną. Byłoby to z pewnością nietypowe w przypadku cienkiego modelu Air, który to sam będzie „potrzebował” dodatkowego źródła energii z racji baterii o niewielkiej pojemności.

Warto dodać, że zwrotne ładowanie jest już dostępne od modeli 15 z 2023 r., ale dotyczy to wyłącznie funkcji z wykorzystaniem przewodu USB C. Ponadto moc jest ograniczona do 4,5 W. W przypadku drogi bezprzewodowej takiej opcji nie ma.

Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się we wrześniu. Nowe smartfony Apple zadebiutują za około dwa tygodnie. W trakcie konferencji zobaczymy również nowe smartwatche series 11, Ultra 3 oraz SE 3, ale prawdopodobnie zabraknie słuchawek AirPods Pro 3, które powinniśmy zobaczyć w późniejszym czasie.

