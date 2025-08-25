iOS 26 beta 8 dla iPhone’ów już jest. Kiedy aktualizacja w wersji RC?

iOS 26 beta 8 to najnowsza aktualizacja poglądowej wersji nowego systemu dla iPhone’ów. Apple pomału finalizuje prace nad oprogramowaniem. Kiedy pojawi się sfinalizowane uaktualnienie? Nastąpi to w przyszłym miesiącu i udostępnienie iOS 26 beta 8 przybliża producenta do celu, którym jest wydanie RC.

iOS 26 beta 8 to już kolejne testowe wydanie nowego systemu dla iPhone’ów. Aktualizacja trafia w ręce deweloperów po kilku dniach od siódmego uaktualnienia. Pod koniec lipca uruchomiono publiczny program pilotażowy. Wiele osób zastanawia się jednak nad jedną kwestią. Kiedy pojawi się sfinalizowana aktualizacja dla wszystkich użytkowników, którą poprzedzi wydanie RC?

iOS 26 beta 8 przybliża Apple do wydania aktualizacji RC

Udostępnione dziś wydanie przybliża Apple do celu, którym jest ukończenie prac nad nowym systemem operacyjnym dla iPhone’ów. iOS 26 beta 8 trafia w ręce deweloperów, ale niedługo ten sam build dostaną również publiczni testerzy. Nie spodziewajmy się zbyt wielu nowości i zmian w tej wersji. Firma pomału już usuwa błędy i skupia się na optymalizacji.

Apple będzie pomału finalizować prace nad nowym oprogramowaniem. Wszak publiczna premiera spodziewana jest za niecały miesiąc. Powinno to nastąpić w okolicy połowy września. Stąd też testerzy nie powinni już liczyć na nowe funkcje. Po wrześniowej konferencji, gdzie zobaczymy m.in. smartfony iPhone 17, uczestnicy programu pilotażowego dostaną wydanie RC, czyli Release Candidate. Będzie to już w zasadzie sfinalizowane uaktualnienie, które potem trafi na telefony wszystkich użytkowników.

