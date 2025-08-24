iPhone 17 Pro Max w etui TechWoven pozuje na wideo

iPhone 17 Pro Max to nowy smartfon Apple, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostało się wideo, na którym telefon Apple zaprezentowano w nowym etui Techwoven. W rzeczywistości jest to atrapa smartfona, ale iPhone 17 Pro Max ma dostać właśnie takie zmiany. Apple przeprojektowała aparat fotograficzny.

iPhone 17 Pro Max to nowy smartfon Apple, który zostanie zaprezentowany za nieco ponad dwa tygodnie. Nadchodzące telefony firmy są obecnie w ogniu przecieków. Wiemy, że wraz z nimi w ofercie mają pojawić się nowe etui TechWoven, które niedawno pozowały na zdjęciach. Teraz mam okazję zobaczyć jedno z nich na krótkim wideo.

Atrapa smartfona iPhone 17 Pro Max z etui TechWoven na filmie

Apple planuje w tym roku wprowadzić do oferty nowe etui nazywane TechWoven, które pokryto specjalną tkaniną. Zastąpią one nieudane pokrowce FineWoven sprzed dwóch lat, które okazały się być podatne na zniszczenia. Szybko się ścierały i ponadto łatwo łapały zabrudzenia pozostawiając na obudowie plamy.

fot.: majinbuofficial.com

Poniżej możecie obejrzeć wideo, którego głównymi bohaterami są smartfon iPhone 17 Pro Max (a dokładniej jego atrapa) oraz dedykowane etui TechWoven. Oba zaprezentowano w ceglanym kolorze obudowy. Nowa tkanina jest inna względem tej, którą Apple użyło w FineWoven i może się podobać.

Oczywiście na filmie nie jest prezentowany prawdziwy smartfon Apple, a jedynie jego makieta, która powstała na podstawie dotychczasowych przecieków. Sam kolor obudowy również pojawia się jako nowość w palecie, ale nie został jeszcze w 100 proc. potwierdzony. Czy rzeczywiście zobaczymy go w przyszłym miesiącu? O tym przekonamy się już wkrótce.

iPhone 17 Pro Max ma przeprojektowany aparat

Informacje na temat nowego projektu kamery pojawiają się od miesięcy. Apple zdecydowało się wprowadzić duże zmiany w aparacie fotograficznym, którego elementy umieszczono na znacznie większej wyspie. Rozstaw obiektywów jest podobny, ale dioda LED, mikrofon oraz sensor LiDAR przeniesiono na prawą stronę plecków.

Ceny telefonów prawdopodobnie pójdą w górę. Mówi się o podwyżkach na poziomie 50 dolarów, co w Polsce przełoży się pewnie na wzrost o około 250 złotych. W zamian Apple ma zwiększyć pamięć na dane do 256 GB i dotyczy to podstawowych konfiguracji sprzętowych telefonów, które dotychczas miały kości w rozmiarze 128 GB.

Firma jeszcze nie potwierdziła daty premiery nowych smartfonów, ale powinno to nastąpić w przyszłym tygodniu. Mówi się o tym, że telefony z serii iPhone 17 zostaną zaprezentowane 9 września. Wraz z nimi zobaczymy nowe smartwatche series 11, Ultra 3 oraz SE 3. Mówi się też o tym, że słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 3 nie zostaną zaprezentowane w tym terminie i trzeba będzie poczekać na nie dłużej. Prawdopodobnie do przyszłego roku.

