iOS 26 z nową funkcją. Docenią ją właściciele smartfonów iPhone 16

iOS 26 to duża aktualizacja dla telefonów Apple, która wprowadzi wiele nowości. Jedna nowa funkcja zostanie doceniona przez właścicieli modeli iPhone 16 i 16 Pro. Smartfony wraz z uaktualnieniem iOS 26 otrzymają wsparcie dla nowego standardu ładowania bezprzewodowego o nazwie Qi2 25W. Co to oznacza?

iOS 26 to duża aktualizacja systemu, która obecnie znajduje się na etapie beta testów. Jej ostateczna wersja zbliża się coraz większymi krokami i zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników w przyszłym miesiącu. Jeśli macie jednego ze smartfonów iPhone 16, to dla was została przygotowana nowa funkcja. Dotyczy ona ładowania bezprzewodowego.

Smartfony iPhone 16 z iOS 26 dostaną wsparcie dla funkcji Qi2 25W

Apple już teraz umożliwia ładowanie bezprzewodowe telefonów iPhone 16 z wykorzystaniem zgodnych ładowarek MagSafe o mocy 25 W. Niedawno konsorcjum WPC ogłosiło finalną wersję bardziej uniwersalnego standardu Qi2 25W. Smartfony Apple wraz z aktualizacją iOS 26 otrzymają wsparcie dla tego rozwiązania.

Dzięki wsparciu dla Qi2 25W użytkownicy smartfonów iPhone 16 będą mogli korzystać z ładowarek bezprzewodowych zgodnych z nowym standardem, które nie są akcesoriami MagSafe. W przypadku urządzeń firm trzecich oferujących obsługę Qi ładowanie było ograniczane do 15 W.

Aktualizacja iOS 26 to zmieni i w ten sposób właściciele ostatnich telefonów z logo nadgryzionego jabłka będą mieć większy wybór w przypadku ładowarek bezprzewodowych o mocy 25 W. Tych zgodnych z Qi2 nie ma jeszcze zbyt wiele, ale powinno być ich coraz więcej. To kwestia najbliższych miesięcy.

iOS 26 dla iPhone 16 z inną nową funkcją z zakresu zasilania

Warto dodać, że aktualizacja iOS 26 wprowadza jeszcze inną ciekawą funkcję związaną z pracą telefonów na baterii. Jest nią zasilanie adaptacyjne. Skorzystają z niej nie tylko właściciele smartfonów z serii iPhone 16, ale też modeli 15 Pro.

Zasilanie adaptacyjne to nowa funkcja wprowadzona w ostatniej aktualizacji dla telefonów Apple. Monitoruje ona wykorzystanie baterii i gdy zostanie rozpoznane jej większe zużycie, to mogą zostać wprowadzone pewne zmiany dotyczące wydajności czy innych aktywności, które wpłyną na wydłużenie czasu pracy na jednym naładowaniu. Opcja nie zastępuje trybu niskiego zużycia energii, co warto mieć na uwadze.

Apple pomału finalizuje prace nad iOS 26, którego premiera odbędzie się w przyszłym miesiącu. Data premiery powinna zostać ogłoszona w trakcie wrześniowej konferencji. Do tego czasu firma udostępni pewnie jeszcze jedną lub dwie wersje beta. Sfinalizowane uaktualnienie zostanie poprzedzone edycją RC (Release Candidate), którą testerzy oraz deweloperzy powinni dostać na około tydzień przed udostępnieniem dla wszystkich użytkowników.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Macrumors