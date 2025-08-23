tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

Apple Watch Ultra 3. 5 nowości, które dostanie nowy smartwatch
Apple iOS 
Udostępnij
Tweetnij

Apple Watch Ultra 3. 5 nowości, które dostanie nowy smartwatch

Apple Watch Ultra 3 to nowy smartwatch z watchOS 26, którego premiera odbędzie się we wrześniu. Co nowego otrzyma zegarek? Wybraliśmy 5 nowości, których spodziewamy się w Apple Watch Ultra 3. Nowy smartwatch z logo nadgryzionego jabłka ma dostać większy ekran czy wbudowany modem zapewniający łączność z sieciami 5G.

Marcelina Poznańska 13 odsłon 0 komentarzy , , , , ,

Apple Watch Ultra 3 to nowy smartwatch, którego premiera odbędzie się wraz z serią 11 oraz smartfonami iPhone 17. Nastąpi to w pierwszej połowie września. Nowy zegarek z watchOS 26 był obiektem wielu przecieków. Pewne informacje na jego temat znaleziono w kodzie iOS 26. Jakie nowości wprowadzi to urządzenie?

Nowy smartwatch Apple Watch Ultra 3 to różne nowości i zmiany

Wybraliśmy 5 nowości, które wprowadzi Apple Watch Ultra 3 względem drugiej generacji zegarka.

  • Lepszy ekran – Apple Watch Ultra 3 otrzyma wyświetlacz o nieco większym obszarze dla wyświetlanego obrazu. Rozdzielczość zostanie zwiększona do 422 x 514 pikseli. Następnie mamy nową technologię LTPO3 OLED, co pozwoliło na zwiększenie częstotliwości odświeżania obrazu w trybie Always on. Poza tym można liczyć na większą o 40 proc. jasność w trakcie patrzenia z boku.
Apple Watch Ultra 3. 5 nowości, które dostanie nowy smartwatch
  • Modem 5G i łączność satelitarna – nowy smartwatch z watchOS 26 ma również otrzymać modem zapewniający wsparcie dla łączności z sieciami 5G, co będzie zmianą względem LTE. Ponadto ma pojawić się wsparcie dla łączności satelitarnej, którą w iPhone’ach wprowadzono kilka lat temu.
  • Procesor S11 – Apple w Watch Ultra 3 umieści ten sam czip, który znajdzie się w zegarkach series 11. Mowa o układzie S11, ale nie będzie to zupełnie nowy procesor, a jedynie odświeżona wersja SoC S10, na co wskazuje kod źródłowy. Duża zmiana nadejdzie wraz z S12, ale to nastąpi dopiero w 2026 r.
  • Szybsze ładowanie baterii – nowy smartwatch otrzyma też wsparcie dla szybszego ładowania baterii. Będzie to rozwiązanie, które znamy już z serii 10, które po 30 minutach osiągają już poziom naładowania w postaci 80 proc. Obecna generacja Ultra 2 potrzebuje na to dwa razy więcej czasu.
Apple Watch Ultra 3. 5 nowości, które dostanie nowy smartwatch
  • Monitorowanie ciśnienia krwi – zegarek może również otrzymać przeprojektowany sensor, który pozwoli na monitorowanie ciśnienia krwi. Firma pracuje nad tym rozwiązaniem od jakiegoś czasu i wcześniej plotkowano, że może ono zostać wprowadzono właśnie w tym smartwatchu. Nie jest to jednak nic pewnego.

Kiedy premiera Apple Watch Ultra z watchOS 26?

Apple Watch Ultra 3 to nowy smartwatch, który ma zadebiutować tego samego dnia, co pozostałe zegarki z watchOS 26. Mowa o modelach series 11 oraz SE 3. Producent nie potwierdził jeszcze daty najbliższej konferencji, ale mówi się, że nastąpi to 9 września.

Przedsprzedaż nowych produktów ruszy zapewne w piątek 12 września. Natomiast tydzień później powinna odbyć się sklepowa premiera. Ceny nie są znane, ale powinny być zbliżone do 2. generacji zegarka.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

5 trików i ukrytych funkcji z iPhone’a, które warto znać

źródło: opracowanie własne

sferis.pl - przyjazny sklep internetowy

Marcelina Poznańska

Lubię Androida i jestem jego użytkowniczką niemal od samego początku. Nie stronię jednak od innych platform mobilnych. Interesuję się, poza nowymi technologiami, także jazdą konną oraz sportem.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij