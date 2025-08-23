Apple Watch Ultra 3. 5 nowości, które dostanie nowy smartwatch

Apple Watch Ultra 3 to nowy smartwatch z watchOS 26, którego premiera odbędzie się we wrześniu. Co nowego otrzyma zegarek? Wybraliśmy 5 nowości, których spodziewamy się w Apple Watch Ultra 3. Nowy smartwatch z logo nadgryzionego jabłka ma dostać większy ekran czy wbudowany modem zapewniający łączność z sieciami 5G.

Apple Watch Ultra 3 to nowy smartwatch, którego premiera odbędzie się wraz z serią 11 oraz smartfonami iPhone 17. Nastąpi to w pierwszej połowie września. Nowy zegarek z watchOS 26 był obiektem wielu przecieków. Pewne informacje na jego temat znaleziono w kodzie iOS 26. Jakie nowości wprowadzi to urządzenie?

Nowy smartwatch Apple Watch Ultra 3 to różne nowości i zmiany

Wybraliśmy 5 nowości, które wprowadzi Apple Watch Ultra 3 względem drugiej generacji zegarka.

Lepszy ekran – Apple Watch Ultra 3 otrzyma wyświetlacz o nieco większym obszarze dla wyświetlanego obrazu. Rozdzielczość zostanie zwiększona do 422 x 514 pikseli . Następnie mamy nową technologię LTPO3 OLED, co pozwoliło na zwiększenie częstotliwości odświeżania obrazu w trybie Always on. Poza tym można liczyć na większą o 40 proc. jasność w trakcie patrzenia z boku.

Modem 5G i łączność satelitarna – nowy smartwatch z watchOS 26 ma również otrzymać modem zapewniający wsparcie dla łączności z sieciami 5G, co będzie zmianą względem LTE. Ponadto ma pojawić się wsparcie dla łączności satelitarnej, którą w iPhone’ach wprowadzono kilka lat temu.

– nowy smartwatch z watchOS 26 ma również otrzymać modem zapewniający wsparcie dla łączności z sieciami 5G, co będzie zmianą względem LTE. Ponadto ma pojawić się dla łączności satelitarnej, którą w iPhone’ach wprowadzono kilka lat temu. Procesor S11 – Apple w Watch Ultra 3 umieści ten sam czip, który znajdzie się w zegarkach series 11. Mowa o układzie S11, ale nie będzie to zupełnie nowy procesor, a jedynie odświeżona wersja SoC S10, na co wskazuje kod źródłowy. Duża zmiana nadejdzie wraz z S12, ale to nastąpi dopiero w 2026 r.

– Apple w Watch Ultra 3 umieści ten sam czip, który znajdzie się w zegarkach series 11. Mowa o układzie S11, ale nie będzie to zupełnie nowy procesor, a jedynie odświeżona wersja SoC S10, na co wskazuje kod źródłowy. Duża zmiana nadejdzie wraz z S12, ale to nastąpi dopiero w 2026 r. Szybsze ładowanie baterii – nowy smartwatch otrzyma też wsparcie dla szybszego ładowania baterii. Będzie to rozwiązanie, które znamy już z serii 10, które po 30 minutach osiągają już poziom naładowania w postaci 80 proc. Obecna generacja Ultra 2 potrzebuje na to dwa razy więcej czasu.

Monitorowanie ciśnienia krwi – zegarek może również otrzymać przeprojektowany sensor, który pozwoli na monitorowanie ciśnienia krwi. Firma pracuje nad tym rozwiązaniem od jakiegoś czasu i wcześniej plotkowano, że może ono zostać wprowadzono właśnie w tym smartwatchu. Nie jest to jednak nic pewnego.

Kiedy premiera Apple Watch Ultra z watchOS 26?

Apple Watch Ultra 3 to nowy smartwatch, który ma zadebiutować tego samego dnia, co pozostałe zegarki z watchOS 26. Mowa o modelach series 11 oraz SE 3. Producent nie potwierdził jeszcze daty najbliższej konferencji, ale mówi się, że nastąpi to 9 września.

Przedsprzedaż nowych produktów ruszy zapewne w piątek 12 września. Natomiast tydzień później powinna odbyć się sklepowa premiera. Ceny nie są znane, ale powinny być zbliżone do 2. generacji zegarka.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne