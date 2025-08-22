iPhone 17 z etui TechWoven. Co nowego szykuje Apple?

iPhone 17 zbliża się wielkimi krokami. Smartfony Apple dostaną nowe etui TechWoven, które mamy okazję zobaczyć na zdjęciach. Do wyboru będą różne kolory. Czy jednak Apple wraz z etui TechWoven dla telefonów iPhone 17 uda się uniknąć problemów, które towarzyszyły nadmiernie wycierającym się akcesoriom FineWoven?

iPhone 17 to nowe smartfony Apple, które zobaczymy już za kilka tygodni. Premiera odbędzie się we wrześniu 2025 r. Wraz z telefonami nie zabraknie akcesoriów. Wśród nich mają pojawić się nowe etui TechWoven. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których mamy okazję zobaczyć je w kilku różnych kolorach.

Etui TechWoven dla iPhone 17 na zdjęciach

Smartfony iPhone 17 otrzymają oczywiście dedykowane etui także od Apple. Gigant z Cupertino od lat zarabia krocie na akcesoriach dla własnych telefonów. Na ten rok szykuje nowość w postaci serii TechWoven. Będą to pokrowce teksturowe, które będzie można nabyć w różnych kolorach.

Do sieci przedostało się nowe zdjęcia, na których uchwycono etui TechWoven w kilku kolorach obudowy. Widać, że pokryte są materiałem teksturalnym. Kolorów jest pięć i są to czarny, niebieski, zielony, fioletowy oraz pomarańczowy.

Nowe etui dla smartfonów iPhone 17 mają cechować się lepszą jakością od feralnych FineWoven, które Apple wycofało z oferty w zeszłym roku przy okazji premiery modeli 16. Te poprzednie miały skłonność do brudzenia się i dosyć szybko się zużywały. Pokrowce TechWoven zostały przeprojektowane i ma to zwiększyć ich trwałość.

Ponadto w tych nowych znajdą się metalowe przyciski, które mają lepiej reagować na dotyk. Oczywiście nie zabraknie także wsparcia dla MagSafe. Powyższe zdjęcia prezentują etui dla modeli iPhone 17 Pro, co wynika z dużego otworu na aparat fotograficzny, który został przeprojektowany. W przypadku zwykłej siedemnastki oraz wersji Air będą to mniejsze wycięcia.

Premiera smartfonów Apple iPhone 17 we wrześniu

Apple nie potwierdziło jeszcze oficjalnie daty premiery smartfonów iPhone 17, Air, Pro i Max, ale przecieki wskazują na konferencję zaplanowaną na początek drugiego tygodnia września. Będzie to poniedziałek lub wtorek. Firma powinna rozesłać zaproszenia do mediów jeszcze przed końcem sierpnia. Wtedy wszystko stanie się jasne.

Spekuluje się, że ceny nowych telefonów mogą wzrosnąć. W przypadku modeli iPhone 17 Pro mówi się o podwyżkach na poziomie 50 dolarów, co ma też wynikać ze zwiększenia pamięci na dane (do 256 GB) w podstawowych konfiguracjach sprzętowych. Ponadto w wyniku polityki celnej Trumpa rosną koszty produkcji.

Jeśli nowe smartfony rzeczywiście zadebiutują w drugim tygodniu przyszłego miesiąca, to kilka dni później powinna ruszyć przedsprzedaż. Do sklepów telefony trafiłyby wtedy 19 września. Oczywiście wraz z innymi nowościami, których spodziewamy się podczas najbliższej konferencji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło