iOS 18.6.2 dostępny. Co nowego z aktualizacją dla iPhone'ów?
Apple iOS 
iOS 18.6.2 dostępny. Co nowego z aktualizacją dla iPhone’ów?

iOS 18.6.2 i macOS 15.6.1 to nowe aktualizacje oprogramowania, które udostępniło Apple. Co nowego tu znajdziemy? Z pewnością nie nowości, bo tym razem firma skupiła się na poprawkach błędów. Aktualizacja iOS 18.6.2 rozwiązuje w iPhone’ach problemy i dlatego jej instalacja jest zalecana dla wszystkich użytkowników.

Dawid Długosz

iOS 18.6.2 to aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło kilka dni po łatce 18.6.1. Natomiast w międzyczasie trwa program pilotażowy uaktualnienia z numerkiem 26. Firma znalazła pewne błędy i z ich rozwiązaniem nie chciała czekać do większego wydania, które ma pojawić się dopiero za kilka tygodni. Co nowego wprowadza najnowsza łatka? Oficjalny wykaz zmian widoczny jest niżej.

Co nowego z aktualizacją iOS 18.6.2

Ta uaktualnienie zawiera ważne poprawki, aktualizacje zabezpieczeń i jest zalecane dla wszystkich użytkowników.

Informacja na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod adresem.

Tak więc iOS 18.6.2 to łatka, w której usunięto problemy i błędy. Użytkownicy iPhone’ów nie znajdą tu żadnych nowości. Te zostaną wprowadzone dopiero wraz z aktualizacją z numerkiem 18.7, choć tam też nie będzie ich zbyt wiele. Wynika to z faktu, że producent już szykuje większą aktualizację z numerem 26. W niej nowych funkcji i zmian z pewnością nie brakuje.

Przy okazji Apple udostępniło także łatki macOS 15.6.1, 14.7.8 i 13.7.8 oraz iPadOS z numerkami 18.6.2 i 17.7.10. Wszystkie z nich są już dostępne i rozwiązują zidentyfikowane problemy.

źródło: opracowanie własne

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

