Mac Mini M5 Pro. Kiedy pojawi się nowy komputer Apple?
Apple iOS 
Mac Mini M5 Pro. Kiedy pojawi się nowy komputer Apple?

Mac Mini M5 to nowy komputer Apple, który jest już testowany. Producent pracuje także nad modelem z czipem Pro. Jakie nowości oraz zmiany wprowadzi odświeżona wersja urządzenia? Kiedy odbędzie się premiera? Na komputery Mac Mini M5 i Pro jeszcze trochę poczekamy, bo debiut powinien odbyć się w 2026 r.

Dawid Długosz

Mac Mini M5 i Pro to nowe komputery Apple, które będą następcami przeprojektowanej maszyny z czipami M4. Kiedy odbędzie się premiera oraz jakie nowości się pojawią? Rąbka tajemnicy uchyla nam serwis źródłowy. Producent nie zasypia gruszek w popiele i już pracuje nad nowymi urządzeniami. Czego należy się spodziewać?

Nowe komputery Mac Mini M5 i Pro testowane przez Apple

Apple prowadzi już wewnętrzne testy nowych maszyn. Mac Mini M5 Pro rozwijany jest pod nazwą kodową J873s i to na jego temat pierwsze informacje uzyskał serwis źródłowy. W przygotowaniu jest także model z podstawową wersją procesora, którego najpierw ponownie spodziewamy się w tabletach z serii iPad Pro. Ten drugi ukrywa się pod kryptonimem J873g.

Komputery z czipami M4 powstawały pod nazwami J773s oraz J773g, więc te nowe wskazują na kolejną generację urządzeń i muszą to być modele Mac Mini M5 i Pro. Premiera powinna odbyć się w 2026 r. w bliżej niesprecyzowanym czasie.

Mac Mini M5 Pro. Kiedy pojawi się nowy komputer Apple?

Przy okazji serwis źródłowy ujawnił, że Apple pracuje już nad kolejnymi wersjami systemów operacyjnych dla Maców. Są to macOS 26.1 i 26.4, które będą aktualizacjami uzupełniającymi dla Tahoe. Są również prowadzone pewne wczesne prace nad macOS 27, który zadebiutuje jesienią 2026 r. Pierwsze z wymienionych uaktualnień powinno być dostępne już w październiku br.

Jakie nowości wprowadzą komputery Mac Mini M5 i Pro?

Mac Mini M5 nie będzie rewolucyjny pod kątem designu. Spodziewajmy się w zasadzie tej samej kompaktowej obudowy, którą wprowadzono z modelami M4. Była to duża zmiana od kilku lat i taka bryła komputera powinna nam teraz towarzyszyć przez najbliższe lata.

Najwięcej zmian znajdzie się pod obudową. Oczywiście najważniejszą z nich będzie wymiana procesorów na czipy M5, a w droższym modelu będzie to układ z dopiskiem Pro, co pozwoli na uzyskanie większej wydajności. Możliwe również, że Apple zdecyduje się na implementację autorskiego rozwiązania do obsługi łączności bezprzewodowej Wi-Fi oraz Bluetooth, nad którym pracuje od kilku lat. Technologia ma pojawić się w pierwszych sprzętach z logo nadgryzionego jabłka jeszcze w tym roku.

Kompletna specyfikacja techniczna komputerów Mac Mini M5 na razie nie jest znana. Co nie powinno dziwić, bo do premiery jest jeszcze sporo czasu i tego typu szczegóły powinny przedostać się do sieci bliżej planowanego debiutu. Do tego czasu trzeba uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać kolejnych informacji. W przyszłym roku nowy czip Apple zagości także w laptopach MacBook Pro oraz Air.

macOS — triki, ukryte funkcje i wskazówki, które warto znać

źródło: AppleInsider

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

