Mac Mini M5 Pro. Kiedy pojawi się nowy komputer Apple?

Mac Mini M5 to nowy komputer Apple, który jest już testowany. Producent pracuje także nad modelem z czipem Pro. Jakie nowości oraz zmiany wprowadzi odświeżona wersja urządzenia? Kiedy odbędzie się premiera? Na komputery Mac Mini M5 i Pro jeszcze trochę poczekamy, bo debiut powinien odbyć się w 2026 r.

Mac Mini M5 i Pro to nowe komputery Apple, które będą następcami przeprojektowanej maszyny z czipami M4. Kiedy odbędzie się premiera oraz jakie nowości się pojawią? Rąbka tajemnicy uchyla nam serwis źródłowy. Producent nie zasypia gruszek w popiele i już pracuje nad nowymi urządzeniami. Czego należy się spodziewać?

Nowe komputery Mac Mini M5 i Pro testowane przez Apple

Apple prowadzi już wewnętrzne testy nowych maszyn. Mac Mini M5 Pro rozwijany jest pod nazwą kodową J873s i to na jego temat pierwsze informacje uzyskał serwis źródłowy. W przygotowaniu jest także model z podstawową wersją procesora, którego najpierw ponownie spodziewamy się w tabletach z serii iPad Pro. Ten drugi ukrywa się pod kryptonimem J873g.

Komputery z czipami M4 powstawały pod nazwami J773s oraz J773g, więc te nowe wskazują na kolejną generację urządzeń i muszą to być modele Mac Mini M5 i Pro. Premiera powinna odbyć się w 2026 r. w bliżej niesprecyzowanym czasie.

Przy okazji serwis źródłowy ujawnił, że Apple pracuje już nad kolejnymi wersjami systemów operacyjnych dla Maców. Są to macOS 26.1 i 26.4, które będą aktualizacjami uzupełniającymi dla Tahoe. Są również prowadzone pewne wczesne prace nad macOS 27, który zadebiutuje jesienią 2026 r. Pierwsze z wymienionych uaktualnień powinno być dostępne już w październiku br.

Jakie nowości wprowadzą komputery Mac Mini M5 i Pro?

Mac Mini M5 nie będzie rewolucyjny pod kątem designu. Spodziewajmy się w zasadzie tej samej kompaktowej obudowy, którą wprowadzono z modelami M4. Była to duża zmiana od kilku lat i taka bryła komputera powinna nam teraz towarzyszyć przez najbliższe lata.

Najwięcej zmian znajdzie się pod obudową. Oczywiście najważniejszą z nich będzie wymiana procesorów na czipy M5, a w droższym modelu będzie to układ z dopiskiem Pro, co pozwoli na uzyskanie większej wydajności. Możliwe również, że Apple zdecyduje się na implementację autorskiego rozwiązania do obsługi łączności bezprzewodowej Wi-Fi oraz Bluetooth, nad którym pracuje od kilku lat. Technologia ma pojawić się w pierwszych sprzętach z logo nadgryzionego jabłka jeszcze w tym roku.

Kompletna specyfikacja techniczna komputerów Mac Mini M5 na razie nie jest znana. Co nie powinno dziwić, bo do premiery jest jeszcze sporo czasu i tego typu szczegóły powinny przedostać się do sieci bliżej planowanego debiutu. Do tego czasu trzeba uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać kolejnych informacji. W przyszłym roku nowy czip Apple zagości także w laptopach MacBook Pro oraz Air.

źródło: AppleInsider