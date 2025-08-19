iPhone 17e ze specyfikacją techniczną. Kiedy nowy smartfon Apple?

iPhone 17e to nowy smartfon Apple, który zadebiutuje dopiero w 2026 r. Kiedy odbędzie się premiera i jakie zmiany oraz nowości wprowadzi to urządzenie? Rąbka tajemnicy uchyla nam częściowa specyfikacja techniczna telefonu, która przedostała się do sieci. Smartfon iPhone 17e otrzyma m.in. nowy czip Apple A19.

iPhone 17e to nowy smartfon Apple, który będzie następcą modelu 16e. Urządzenie pojawia się w przeciekach od dłuższego czasu, choć do jego premiery planowanej dopiero na 2026 r. jest jeszcze sporo czasu. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Zobaczmy, jakie nowości szykuje producent.

Specyfikacja techniczna smartfona iPhone 17e obejmuje czip Apple A19

Nie jest to nowa informacja, bo takie plotki pojawiały się już wcześniej. iPhone 17e ma dostać procesor Apple A19 w podstawowej wersji, którego spodziewamy się także w podstawowym modelu 17 mającym zadebiutować we wrześniu. Czip będzie zapewne wspomagany przez 8 GB pamięci RAM, jak to jest w poprzedniku.

Ekran to ponownie 6,1-calowy wyświetlacz OLED-owy z odświeżaniem obrazu w 60 Hz. Zmiany w postaci 120 Hz nie ma co się spodziewać. Podobnie rzecz ma się z dynamiczną wyspą. Wyświetlacz nadal powinien być starszej generacji i otrzyma notcha.

Przednia oraz tylna kamera smartfona iPhone 17e także bez większych zmian. Źródło informacji wspomina o 48-megapikselowym aparacie głównym z nadal tylko jednym obiektywem. W przypadku Facetime będzie to dotychczasowy czujnik 12 MP, choć pozostałe modele z serii 17 mają w tym roku dostać nowy z 24-megapikselową matrycą.

Nie zabraknie też funkcji Face ID, której elementy zostaną umieszczone w notchu. Pojemność baterii nie jest znana, ale na przełom się nie zanosi. Pewnie znowu będzie to około 4000 mAh, co na tak niewielkie urządzenie wcale nie jest mało. Czy pojawi się wsparcie dla MagSafe? Tego nie wiadomo, ale wydaje się to wątpliwe.

Kiedy nowy smartfon Apple iPhone 17e i jakie będą ceny?

Dokładna data premiery telefonu iPhone 17e nie jest na razie znana, ale urządzenie powinno pojawić się w ofercie Apple po około roku od poprzednika, a więc nastąpi to w pierwszym kwartale 2026 r. Być może jeszcze w lutym lub najpóźniej w marcu.

Ceny nowego smartfona nie są znane, ale powinny zostać utrzymane na dotychczasowym poziomie. W Stanach Zjednoczonych powinno to być od 599 dolarów. Natomiast w Polsce zapłacimy pewnie około 3 tys. złotych.

Możliwe, że Apple wraz z modelem iPhone 17e zdecyduje się także na dodatkowy kolor obudowy. Obecna generacja telefonu dostępna jest w wersji białej i czarnej. Zabrakło czerwonego, który znamy z serii SE. Może w przyszłym roku ulegnie to zmianie, choć to na razie nic pewnego, a jedynie przypuszczenia. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za kilka miesięcy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło