iPhone 17 Pro Max lepszy od Pro? Apple może postawić na te różnice

iPhone 17 Pro Max to nowy smartfon Apple, który może być lepszy od modelu Pro i nie chodzi tylko o wymiary. Firma może ponownie zdecydować się na większe różnice, które znajdą odbicie w możliwościach. W czym iPhone 17 Pro Max mógłby być lepszy od mniejszego brata? Ponownie może to dotyczyć aparatu fotograficznego.

iPhone 17 Pro i Max to dwa nowe smartfony Apple, które są obecnie w ogniu przecieków. Co nie powinno dziwić. Wszak premiera nowych telefonów z iOS jest naprawdę blisko. Wiemy, że jednym z głównych udoskonaleń w tegorocznych modelach ma być aparat fotograficzny. Czy znowu będą pewne różnice, jak to miało miejsce dwa lata temu? Nie można tego wykluczyć.

iPhone 17 Pro Max ma dostać lepszy teleobiektyw niż Pro

W 2023 r. Apple zdecydowało się wprowadzić większe różnice w obu modelach Pro. W wersji Max pojawił się lepszy teleobiektyw 5x tetraprism, co po roku zrównano. Możliwe, że tym razem ponownie czeka nas podobny zabieg. Aparat fotograficzny smartfona iPhone 17 Pro Max pod pewnymi względami może być potężniejszy.

Niedawno pojawiły się informacje, jakoby oba droższe smartfony Apple miały dostać nowy teleobiektyw 8x, który będzie połączony z 48-megapikselowym sensorem. Część z tych szczegółów może być prawdą, ale niekoniecznie wszystkie.

Jeden z leakerów twierdzi, że iPhone 17 Pro Max ma dostać lepszy teleobiektyw względem mniejszego modelu. Jakie dokładnie będą to różnice? Tego źródło już nie wspomina. Możliwe, że dotyczy to wyłącznie obiektywu, a nie połączonego z nim sensora. Podobnie było dwa lata temu. Dokładna odpowiedź nie jest znana.

Różnice w iPhone 17 Pro Max mogłyby większe

Jeszcze kilka miesięcy temu raportowano, że iPhone 17 Pro Max może zostać odróżniony przez Apple od mniejszego modelu w jeszcze inny sposób. Spekulowano, że jedynie ten telefon miałby dostać procesor A19 wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Dziś mówi się, że taka zmiana obejmie także mniejszy model Pro oraz wariant Air.

Najważniejsze różnice mogą pozostać więc w rozmiarach ekranu oraz baterii. Pewne przecieki sugerują, że pod obudową telefonu iPhone 17 Pro Max znajdzie się rekordowo pojemna bateria w historii smartfonów z iOS. Ma to być około 5000 mAh. Pewnym jest większy wyświetlacz o przekątnej 6,9 cala, gdzie w mniejszym urządzeniu będzie to 6,3-calowy ekran.

Nowe telefony Apple mają zadebiutować w drugim tygodniu września. Kilka dni później ruszyłaby przedsprzedaż, a po tygodniu smartfony trafią do sklepów. Sporo mówi się też o podwyżkach cen. Te mają wzrosnąć w Stanach Zjednoczonych o 50 dolarów, ale w zamian producent zwiększy miejsce na dane w podstawowych konfiguracjach sprzętowych do 256 GB. Jeśli tak się stanie, to w Polsce zapłacimy pewnie około 250 złotych więcej.

