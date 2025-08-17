MacBook Air M5. Jakie nowości dostanie nowy laptop Apple?

MacBook Air M5 to nowy laptop Apple, który ma zadebiutować w 2026 r. Jakie nowości otrzyma? Co nowego szykuje producent z myślą o tym komputerze? Zmiany w notebooku MacBook Air M5 zapewne nie obejmą designu, ale całkiem sporo może zmienić się pod obudową laptopa i nie dotyczy to wyłącznie procesora.

MacBook Air M5 to nowy laptop Apple, którego premiera nie odbędzie się w krótkim czasie. Nastąpi to dopiero w 2026 r. Wiemy jednak, że producent już pracuje nad tym komputerem i do sieci przedostały się pewne informacje. Część z nich pochodzi z wewnętrznego kodu firmy. Jakie nowości ma wprowadzić to urządzenie?

Nowy laptop Apple MacBook Air M5 w dwóch rozmiarach

MacBook Air M5 powstaje pod nazwami kodowymi J813 oraz J815. Ponownie są to dwa notebooki z ekranami o różnych rozmiarach. Tutaj zmian nie będzie i producent ponownie stawia na wyświetlacze o przekątnych 13 oraz 15 cali. Nadal będą to panele wykonane w technologii LCD. OLED-y najpierw mają pojawić się w modelach Pro i nie nastąpi to pewnie szybciej niż w 2027 r.

Następnie mamy design. Tutaj również bez większych zmian. Apple w nowym laptopie planuje zachować dotychczasowe wzornictwo. Odchudzenie konstrukcji powinno nastąpić dopiero najwcześniej za dwa lata. Najpierw takie modyfikacje mają pojawić się ponownie w modelach Pro.

Oczywiście nie można wykluczyć choćby jednego nowego koloru obudowy. MacBook Air M5 może otrzymać nowy odcień. W przypadku modeli z czipem M4 pojawił się wariant błękitny.

Co nowego w laptopie MacBook Air M5

Najważniejszą zmianą w komputerze MacBook Air M5 będzie oczywiście nowy czip. Najpierw ponownie pojawi się on w tabletach z serii iPad Pro, które zadebiutują jesienią br. W 2026 r. ma trafić do Maców. Premiera tańszych notebooków z tym układem powinna odbyć się w drugiej połowie przyszłego roku. Kilka miesięcy wcześniej zadebiutują modele Pro.

Wśród nowości ma być również nowy czip do obsługi łączności bezprzewodowej. Apple pracuje nad autorskim układem dla Wi-Fi oraz Bluetooth, który w pierwszych urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka ma pojawić się jeszcze w tym roku. Potem powinien go dostać również nowy laptop, co pozwoli na zredukowanie kosztów produkcji i zapewnienie lepszej integracji z pozostałymi komponentami.

Czy MacBook Air M5 pozwoli także na łączność z sieciami komórkowymi? Jak dobrze wiemy, nowe notebooki z serii Pro są już testowane z autorskimi modemami 5G i firma może również wprowadzić takie rozwiązanie także do tańszych laptopów. Na razie jednak nie ma na to dowodów i producent początkowo może ograniczyć się do droższych komputerów.

Nowy laptop Apple zapewne otrzyma także inne nowości. Poznamy je bliżej planowanej premiery, a do tej jest jeszcze sporo czasu.

