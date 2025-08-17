tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

MacBook Air M5. Jakie nowości dostanie nowy laptop Apple?
Apple iOS 
Udostępnij
Tweetnij

MacBook Air M5. Jakie nowości dostanie nowy laptop Apple?

MacBook Air M5 to nowy laptop Apple, który ma zadebiutować w 2026 r. Jakie nowości otrzyma? Co nowego szykuje producent z myślą o tym komputerze? Zmiany w notebooku MacBook Air M5 zapewne nie obejmą designu, ale całkiem sporo może zmienić się pod obudową laptopa i nie dotyczy to wyłącznie procesora.

Dawid Długosz 22 odsłon 0 komentarzy , , , , ,

MacBook Air M5 to nowy laptop Apple, którego premiera nie odbędzie się w krótkim czasie. Nastąpi to dopiero w 2026 r. Wiemy jednak, że producent już pracuje nad tym komputerem i do sieci przedostały się pewne informacje. Część z nich pochodzi z wewnętrznego kodu firmy. Jakie nowości ma wprowadzić to urządzenie?

Nowy laptop Apple MacBook Air M5 w dwóch rozmiarach

MacBook Air M5 powstaje pod nazwami kodowymi J813 oraz J815. Ponownie są to dwa notebooki z ekranami o różnych rozmiarach. Tutaj zmian nie będzie i producent ponownie stawia na wyświetlacze o przekątnych 13 oraz 15 cali. Nadal będą to panele wykonane w technologii LCD. OLED-y najpierw mają pojawić się w modelach Pro i nie nastąpi to pewnie szybciej niż w 2027 r.

Następnie mamy design. Tutaj również bez większych zmian. Apple w nowym laptopie planuje zachować dotychczasowe wzornictwo. Odchudzenie konstrukcji powinno nastąpić dopiero najwcześniej za dwa lata. Najpierw takie modyfikacje mają pojawić się ponownie w modelach Pro.

MacBook Air M5. Jakie nowości dostanie nowy laptop Apple?

Oczywiście nie można wykluczyć choćby jednego nowego koloru obudowy. MacBook Air M5 może otrzymać nowy odcień. W przypadku modeli z czipem M4 pojawił się wariant błękitny.

Co nowego w laptopie MacBook Air M5

Najważniejszą zmianą w komputerze MacBook Air M5 będzie oczywiście nowy czip. Najpierw ponownie pojawi się on w tabletach z serii iPad Pro, które zadebiutują jesienią br. W 2026 r. ma trafić do Maców. Premiera tańszych notebooków z tym układem powinna odbyć się w drugiej połowie przyszłego roku. Kilka miesięcy wcześniej zadebiutują modele Pro.

Wśród nowości ma być również nowy czip do obsługi łączności bezprzewodowej. Apple pracuje nad autorskim układem dla Wi-Fi oraz Bluetooth, który w pierwszych urządzeniach z logo nadgryzionego jabłka ma pojawić się jeszcze w tym roku. Potem powinien go dostać również nowy laptop, co pozwoli na zredukowanie kosztów produkcji i zapewnienie lepszej integracji z pozostałymi komponentami.

Czy MacBook Air M5 pozwoli także na łączność z sieciami komórkowymi? Jak dobrze wiemy, nowe notebooki z serii Pro są już testowane z autorskimi modemami 5G i firma może również wprowadzić takie rozwiązanie także do tańszych laptopów. Na razie jednak nie ma na to dowodów i producent początkowo może ograniczyć się do droższych komputerów.

Nowy laptop Apple zapewne otrzyma także inne nowości. Poznamy je bliżej planowanej premiery, a do tej jest jeszcze sporo czasu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

macOS — triki, ukryte funkcje i wskazówki, które warto znać

źródło: opracowanie własne

sferis.pl - przyjazny sklep internetowy

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij