MacBook Pro M5 z 5G. Nowy laptop Apple z ważną zmianą

MacBook Pro M5 to nowy laptop Apple, który otrzyma ciekawą funkcję. Producent dozbroi komputer w modem 5G, który zapewni łączność z sieciami komórkowymi. Taki notebook znajduje się obecnie na etapie wewnętrznych testów. Kiedy zadebiutuje laptop MacBook Pro M5 z 5G i jakie jeszcze nowości przygotowuje Apple?

MacBook Pro M5 to nowy laptop Apple, którego premiera odbędzie się za kilka miesięcy. W sieci pojawiły się nowe informacje związane z tym komputerem. Dowiadujemy się, że producent testuje dodatkowy komponent. Ma on zapewnić maszynom łączność z sieciami komórkowymi 5G.

Laptop MacBook Pro M5 z autorskim modemem 5G Apple

Apple prowadzi już zamknięte testy komputera MacBook Pro M5. Wewnętrzny kod producenta, do którego wgląd uzyskał serwis źródłowy, potwierdza nam, że jeden z nowych czipów ukrywa się pod nazwą kodową t6050 i jest to jego wersja Pro. To jednak nie to odkrycie jest najbardziej ekscytujące. Znaleziono tam coś jeszcze.

Okazuje się, że nowy laptop ma dodatkowy czip, który ukrywa się pod kryptonimem „Centauri”. Jak dobrze wiemy, jest to nazwa kodowa Apple C1, czyli pierwszego modemu 5G firmy, który znalazł się w smartfonie iPhone 16e. Coś musi być na rzeczy.

Wygląda na to, że MacBook Pro M5 będzie pierwszym laptopem Apple z opcjonalnym modemem zapewniającym łączność z sieciami komórkowymi. Już wcześniej spekulowano, że producent chce we własnych laptopach wprowadzić wsparcie dla 5G. Mówiono jednak, że gigant wstrzyma się z tymi planami do ukończenia prac nad C2, czyli kolejną generacją układu.

Wyjaśnienia są więc dwa. Nowy laptop Apple rzeczywiście może dostać modem C1. Inne wyjście to testy prowadzone z użyciem dotychczasowego układu, ale docelowo komputery dostępne w sklepach mogłyby otrzymać już C2. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Kiedy nowy laptop Apple MacBook Pro M5?

Do niedawno sugerowano, że premiera pierwszych komputerów z nowym czipem miałaby odbyć się jesienią br. Wiemy, że układ M5 w pierwszej kolejności ponownie ma trafić do tabletów iPad Pro, a potem do innych urządzeń. Teraz mówi się, że nowy MacBook Pro zadebiutuje dopiero na początku 2026 r.

Wiemy, że nowy laptop Apple nie wprowadzi większych zmian wizualnych. Komputery nadal mają bazować na dotychczasowej konstrukcji. Ta zostanie znacząco odchudzona wraz z premierą modeli z czipem M6. Modem 5G oraz nowy procesor w komputerach MacBook Pro M5 może więc być największą zmianą względem poprzedników.

W zasadzie umieszczenie modemu 5G w nadchodzącej generacji ma sens. Zmian będzie niewiele i to pozwoli zwiększyć sprzedaż komputerów. Jeszcze przed odświeżaniem ich designu oraz implementacją ekranów OLED-owych, co również jest w planach. Te nowości prawdopodobnie zobaczymy dopiero w 2027 r.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Macworld